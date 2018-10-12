Olimpiyat için yapılan Okçuluk Salonu, düğün salonu oldu

Samsun'da 2017’deki Olimpiyat oyunları için yapılan Türkiye'nin en büyük okçuluk spor salonu, bir restoran zincirinin sahibinin oğlunun düğününe tahsis edildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı’na ait salonda hafta sonu düğün yapılacak.

Samsun 18-30 Temmuz 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilen 23. İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları için yapılan 850 kişilik Türkiye’nin en büyük okçuluk salonu, bir iş adamının oğlunun düğünü için kiraya verildi. BİR RESTORAN ZİNCİRİNİN SAHİBİNİN OĞLU Samsun, Batı Park’taki salonda dünyanın en iyi sporcuları Okçuluk Dünya Kupası’nın finaline ev sahipliği yapan salon, 14 Ekim'de yapılacak düğün için kiraya verildi. Kentte, çok sayıda düğün salonu olmasına rağmen spor salonunun düğün için kiraya verilmesi vatandaşların tepkisini çekti.

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