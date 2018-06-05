Oltaya takıldı! Ne yapacağını şaşırdı

İzmir Kordon'da bir vatandaşın oltasına vatoz balığı takılması sahildeki vatandaşları heyecanlandırdı. Meraklı bakışlar altında 15 dakika boyunca balığı karaya çıkartmaya çalışan amatör balıkçı, başarısız olunca oltanın misinasını keserek vatoz balığını tekrar özgürlüğüne bıraktı.

Konak Kordon’da sahilde balık tutup restoranlara satarak geçimini sağlayan bir vatandaşın oltasına sabah saatlerinde vatoz balığı takıldı. Yaklaşık 15 dakika boyunca balığı kıyıya çıkarmaya çalışan vatandaşa, sahildeki diğer balık tutanlar ile iş yerlerine giden vatandaşlar ilgi gösterdi. Çevresindekilerin meraklı bakışları altında kıyılarda ender görülen vatoz balığını tutmaya çalışan amatör balıkçı, balığın büyük ve hareketli olması nedeniyle hayli zorlandı. En az 5 kilogram olduğu tahmin edilen vatoz balığını tutma çabası sonuç vermeyince oltanın misinası kesen vatandaş, balığı özgürlüğüne bırakarak, restoranlara satacağı diğer balıkları tutmak için avlanmaya devam etti.

İZMİR, (DHA)