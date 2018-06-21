‘Ölüm büyüsü’ davasının sanığı, 5 kişiyi öldürmeye azmettirmekten yargılanmış

Antalya'da, 'Sende ölüm büyüsü var' diyerek, bir aileyi 2 milyon TL dolandırdığı, ayrıca 'cin çıkarma' seansları düzenleyerek, birçok kişiden haksız kazanç sağladığı öne sürülen Tali Yüksel Yeşilot'un, 2 yıl önce Karaman'da 5 kişinin öldürülmesi olayının 'azmettiriciliği'nden ve 'dolandırıcılık' suçundan yargılandığı ortaya çıktı.

Antalya’da çok sayıda kişiyi kendilerine ‘ölüm büyüsü’ yapıldığına ikna edip, ‘cin çıkarma’ seansları düzenleyerek, haksız kazanç elde ettikleri iddiasıyla tutuklanan Tali Yüksel Yeşilot ve eşi Öznur Yeşilot hakkında hazırlanan iddianamede, çiftin, ‘ölüm büyüsü’ olduğu iddiasıyla ve ‘cin çıkarma’ bahanesiyle İ.O. ve ailesinden 2 yılda toplam 2 milyon TL aldığı kaydedildi. İddianamede Tali Yüksel Yeşilot’un, İ.O.’nun kızı E.O.’ya, içinde cinler olduğu iddiasıyla cinsel istismarda bulunduğu da belirtildi. İddianamede, ayrıca şikayetçi olarak yer alan diğer 7 kişinin de benzer suçlamalarda bulunarak, sanıklara değişen miktarda para verdiklerini söylediği kaydedildi.

‘CİNAYETE AZMETTİRMEK’TEN YARGILANMIŞ

Tali Yüksel Yeşilot’un, 2 yıl önce Karaman’ın Ermenek ilçesinde, Hakan Narlı’nın boşandığı eşi Şerife Şahin ile 4 akrabasının öldürülmesiyle ilgili ‘azmettiricilik’ suçundan yargılandığı ortaya çıktı. Ermenek Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, Hakan Narlı ve Şerife Şahin’in daha önce evli oldukları, Narlı’nın babası Ahmet Narlı’nın çevresinde ‘cinci hoca’ olarak tanınan Tali Yüksel Yeşilot’u telefonla arayarak, dargın olan gelini ve oğlunu barıştırmasını istediği duruşma tutanaklarına girdi. Ermenek’e gelen Yeşilot’un, Şerife Şahin ile görüştüğü, bu görüşmede Şahin’in, kayınpederi ile birkaç kez cinsel ilişkiye girdiğini, bu nedenle bir çocuk düşürdüğünü belirterek, “Eşimin yüzüne bakamıyorum. Bu yüzden boşandım” dediği, Yeşilot’un da bu görüşmeden elde ettiği bilgiyi Hakan Narlı’yla paylaşıp, “Bunlar nasıl insan? Bunların hakkı kurşundur. Eski eşin ayrıca kuzeniyle evlenecek” diyerek, cinayete azmettirdiği ileri sürüldü. Bu olay sonrası Hakan Narlı, Şerife Şahin ile 4 akrabasını öldürdü.

Görülen dava sonunda Tali Yüksel Yeşilot, ‘kasten öldürmeye azmettirme’ suçlamasından beraat ederken, ‘dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık’tan suçlu bulundu. (DHA)