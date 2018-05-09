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Ölüm Patroniçesi’ne uyuşturucu darbesi!

İstanbul Polisi'nin düzenlediği uyuşturucu operasyonundan "Ölüm Patroniçesi" olarak bilinen Saide D.'nin de aralarında bulunduğu 14 şüpheli gözaltına alındı. Kocası ve oğlu tutuklu olan şüphelinin evinde satışa hazır uyuşturucu bulundu. Uyuşturucu satılan ruhsatsız 8 ev yıkıldı.

Habip ATAM
android-time 20:34 9 Mayıs 2018
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Ölüm Patroniçesi’ne uyuşturucu darbesi!
İstanbul Polisi'nin düzenlediği uyuşturucu operasyonundan "Ölüm Patroniçesi" olarak bilinen Saide D.'nin de aralarında bulunduğu 14 şüpheli gözaltına alındı. Kocası ve oğlu tutuklu olan şüphelinin evinde satışa hazır uyuşturucu bulundu. Uyuşturucu satılan ruhsatsız 8 ev yıkıldı.

Operasyon İstanbul Emniyeti’ne bağlı Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi.

Çayırbaşı’nda uyuşturucu satıcılarını karşı çalışma yapan ekipler, çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Sokaklarda zehir satan şüphelilere yönelik düzenlenen şafak baskınında 3 kilo 800 gram uyuşturucu, satışa hazır 300 fişek uyuşturucu madde, 14 hap ele geçirildi.

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KOCASI VE 2 OĞLU TUTUKLU

Baskın düzenlenen evlerden birinin de Ölüm Patroniçesi olarak bilinen Saide D. olduğu öğrenildi. Şüphelinin evinden de 100 uyuşturucu hap ele geçirildiği belirtildi. Saide D. ile birlikte 14 şüpheli yakalandı. Saide D.’nin kocası ve bir oğlunun uyuşturucudan diğer bir oğlunun ise cinayetten tutuklu olduğu belirtildi.

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8 EV YIKILDI

Polis ekipleriyle birlikte baskına katılan beldiye ekipleri, ruhsatsız olan ve yıkım kararı alınan 8 evi yıktı. Yıkılan evlerden birinin de Saide D.’nin olduğu öğrenildi.

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Son güncelleme: android-time 21:0009.05.2018
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