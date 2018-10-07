Ölüm yolu 4 ayda 6 can aldı!

CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, halkın yoğun çabalarına rağmen ölümlerin engellenemediği Adana Karataş Yolu’nda vatandaşlarla birlikte alkışlı protesto gösterisi yaptı

Yapım çalışmaları uzun yıllardan bu yana devam eden Adana-Karataş yolu, can almaya devam ediyor. Yüreğir ilçesine bağlı Hilton Otel kavşağından başlamak üzere Akdeniz, Haydaroğlu,

Seyhan, Havutlu, Doğankent ve Solaklı mahallelerindeki vatandaşların yoğun olarak kullandığı Karataş yolu adeta ‘ölüm yolu'na dönüştü.

TEKNİKTEN UZAK BİR YOL!

Son olarak 2 Ekim 2018'de Ümit Peynirci adlı gencin beton mikserinin altında kalarak hayatını kaybettiği acı olaylarla sarsılan mahalleliler Cumhuriyet Halk Partisi Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin'den sorunun çözümü için destek istedi. Hemşehrilerinin serzenişlerine kayıtsız kalmayan ve vatandaşlarla kazaların gerçekleştiği yol güzergahında bir araya gelen Dr. Şevkin, yetkilileri duyarlılığa davet etti.

Hemen her gün ölümlü trafik kazasının meydana geldiği Karataş Yolu'nun tüm şikayetlere ve çağrılara rağmen tamamlanamadığını, bilimsel ve teknik verilerden uzak bir yöntemle kullanıma açıldığını vurgulayan Dr. Şevkin, “Kavşak düzenlemesi olmayan, ışıklı levha, trafik ışığı, kaldırım, yaya yolu, alt ve üst geçit, okul geçitleri ve duraklardan yoksun bir yolda yürümek, araç kullanmak, karşıdan karşıya geçmek mümkün değil” dedi.

4 AYDA 6 CAN KAYBI!

Adana ile Karataş'ı birbirine bağlayan yaklaşık 55 kilometrelik yolun neredeyse tamamında büyük hatalar olduğuna işaret eden, çoğu mahallede yükseltilerin olmayışı ya da dengesizliği ve kaldırımların yokluğu nedeniyle ev ve işyerlerinin kapısına dayanan yol nedeniyle vatandaşların adeta adım atmaya korktuğunu dile getiren Dr. Şevkin, “Son 4 ayda Seyhan ve Haydaroğlu mahallesinde ikamet eden 6 vatandaşımız trafik kazasında hayatını kaybetti. Bunun yanı sıra ağır yaralanmalar ve maddi hasarlar da oluştu. Hiçbir tekniğe uyulmadan yapılan Karataş yolunda insanlarımız mahallelerine, evlerine nasıl ve hangi yöntemle ulaşacağını bilemiyor. Yaya da ölüyor, araç sürücüsü de ölüyor. Avrupa ülkelerinde son 50 yılda ölümlü trafik kazaları yarı yarıya

azaltılmışken bizim ülkemizde yılda yaklaşık 10 bin insanımızın trafik kazalarında hayatını kaybetmesi son derece üzüntü vericidir. Bu kadar hayat savaşta bile kaybedilmiyor. Karataş Yolu, bir an önce tekniğe ve bilime uygun hale getirilmelidir. Buradan yetkililere bir kez daha sesleniyoruz; lütfen bu ölümleri durdurun. Başka can kayıpları olmasın” diye konuştu.

Dr. Şevkin, söz konusu yolda son 4 ay içerisinde hayatını kaybeden Seyhan Mahallesi eski muhtarı Sami Güvercin, Ümit Paker, Fahri Binen, Erhan Nar, Mehmet Erzi ve Ümit Peynirci'ye Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına bir kez daha başsağlığı diledi.

MUHTARLAR VE VATANDAŞLAR DERT YANDI!

Haydaroğlu Mahallesi'nin 35 yıllık muhtarı Necati Gündoğdu ise “Karataş Caddesi, faciaya davetiye çıkarıyor. Ocaklarımıza ateş düşüyor. Kavşaklar bir an önce yapılmalı. Ölümlere artık dur denmelidir” dedi. Muhtar arkadaşlarına ve vatandaşlara destek için gelen Anadolu Mahallesi Muhtarı Şahin Kayas da kavşak ve ışıklandırma yetersizliğinin yanı sıra alt ve üst geçitler ile yaya geçitlerinin olmaması nedeniyle ölümlü kazaların olduğuna işaret etti. Seyhan Mahallesi Muhtarı Ersen Bahçeci ise kavşaklarla birlikte yıllardır ışıklandırmadan yoksun olan Karataş Caddesi'nde insanların karşıdan karşıya bile geçemediğine dikkat çekti. Şahap Canoğulları isimli bir mahalle sakini de yolun tamamlanmadan, eksik teslim alındığını savundu. Canoğulları, “Eksiklikler giderilmeden bu yolu, kim nasıl teslim almıştır? Bunun cevabını istiyoruz. Hayatların yitirilmesine neden olan yol, bu şekliyle teslim alınmamalıydı” şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından Milletvekili Müzeyyen Şevkin, muhtarlar ve mahalle sakinleri duyarsız kalan yetkilileri alkışlarla protesto etti.