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Ölümden bariyerler kurtardı!

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil köprünün bariyerlerine çarptı. Otomobilin köprüden düşmesini bariyerler engellerken, 4 kişi yaralandı.

android-time 22:41 21 Ağustos 2018
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Ölümden bariyerler kurtardı!
Sakarya'nın Arifiye ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil köprünün bariyerlerine çarptı. Otomobilin köprüden düşmesini bariyerler engellerken, 4 kişi yaralandı.

Kaza, D-650 Karayolu’nun Arifiye Adliye Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 KB 5908 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprünün bariyerlerine çarparak metrelerce sürüklendi.

FOTO: DHA- SAKARYA'NIN ARİFİYE İLÇESİNDE SÜRÜCÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ OTOMOBİL BARİYERLERE ÇARPTI

FOTO: DHA- SAKARYA’NIN ARİFİYE İLÇESİNDE SÜRÜCÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ OTOMOBİL BARİYERLERE ÇARPTI

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Otomobilin köprüden düşmesine bariyerler engel oldu. Köprüde asılı kalan araçtaki 4 kişi yaralandı. 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

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Otomobil çekici ile köprünün korkuluklarından kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.  DHA

Son güncelleme: android-time 22:4221.08.2018
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