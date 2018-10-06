Ömer Kavili serbest bırakıldı

Dün gece Silivri'de görülen bir davada , mahkeme heyetine hakaret ettiği gerekçesiyle jandarma tarafından gözaltına alındıktan sonra tutuklanan avukat Ömer Kavili, nöbetçi mahkemeye yapılan itirazın ardından serbest bırakıldı. 8 saatini cezaevinde geçiren Kavili sabah saatlerinde tahliye edildi.

İstanbul Barosu’na kayıtlı avukat Ömer Kavili Silivri’de görülen bir davada , mahkeme heyetine hakaret ettiği gerekcesiyle dün akşam jandarma tarafından gözaltına alındı. Grup Yorum üyelerinin de yargılandığı davada hakimle tartışması sonucu gözaltına alınan avukat Kavili, akşam saatlerinde, “görevli memura mukavemet” suçlaması ile sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Avukat Kavili, hakimlik sorgusu sonrası gece saatlerinde tutuklandı. Kavili’nin tutuklanma gerekçesinde “Şüphelinin eyleminin müdafisi olduğu davayı sulandırmaya çalıştığı” ifadelerinin yer alması dikkat çekti. SERBEST BIRAKILDI Kavili, nöbetçi mahkemeye yapılan itirazın ardından serbest bırakıldı.8 saatini cezaevinde geçiren Kavili sabah saatlerinde tahliye edildi.

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