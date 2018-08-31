Ömer Lütfi Topal’ın kızı aracına hasar veren güvenlikçiden şikayetçi oldu

22 yıl önce öldürülen ve Kumarhaneler Kralı olarak bilinen Ömer Lütfi Topal'ın kızı Elif Lütfiye Topal, Hummer marka aracını yetkisi olmadan kullanıp hasara neden olduğu gerekçesiyle güvenlik görevlisinden şikayetçi oldu. Savcılık, güvenlik görevlisi Özer hakkında "Güveni kötüye kullanma" suçundan 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’nca hazırlanan iddianameye göre, Elif Lütfiye Topal’ın yetkilisi olduğu bir şirkette, güvenlik görevlisi olarak çalışan Mahmut Özer’in kendisine muhafaza edilmesi için verilen araç anahtarlarını alarak araçları kullanmaması belirtildiği halde kullandığı anlatıldı. Şüpheli Mahmut Özer’in yetkisi ve görevi olmadığı halde 9 Mart, saat 00.10 sıralarında şikayetçi Elif Lütfiye Topal’a ait Hummer marka aracın park yerini değiştirmek amacıyla yerinden oynatarak kullandığı motor kuryelerin araçlarına çarparak hasar verdiği, daha sonra da araç ile şirkete geri döndüğü ifade edildi. Şüpheli Özer’in üzerine atılı suçu işlediğinin tutanaklardan ve ifadelerden anlaşıldığı kaydedilerek “Güveni kötüye kullanma” suçundan 1 yıldan 7 yıla kadar hapsi talep edildi. Şüpheli Özer, önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.

DHA