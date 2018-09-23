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Ön ayakları kesilen kedi tedaviye alındı

Adapazarı'nda ön iki ayağı kesilmiş kedi bulundu. Kedi tedavi edilmek üzere barınağa götürülürken, çim biçme makinesinin ayaklarını kestiği ihtimali üzerinde duruluyor.

android-time 16:12 23 Eylül 2018
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Adapazarı'nda ön iki ayağı kesilmiş kedi bulundu. Kedi tedavi edilmek üzere barınağa götürülürken, çim biçme makinesinin ayaklarını kestiği ihtimali üzerinde duruluyor.

İstiklal Mahallesi Pilavcı Sokak üzerinde aydınlatma direğinin hemen yanında yatan kedinin inlemelerini duyan mahalle sakinleri, yardım için gittikleri sırada gördükleri manzara karşısında şok yaşadı. Ön iki ayağı kesilmiş halde yerde yatan kedi için kap içerisinde su bırakan mahalleli, durumu hemen polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, durumu Adapazarı Belediyesi Hayvan Barınağı ekiplerine bildirdi. Acı içinde inleyen kedi, barınak ekipleri tarafından alınarak götürüldü.

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Polisin yaptığı ilk incelemelere göre kedininin ön ayaklarını çim biçme makinesinin kestiği ihtimali üzerinde duruldu. Mahalleli kedinin ön ayaklarının kesilmesine sosyal medya hesaplarından tepki gösterirken, akıllara Sapanca’da yaşanan acı olay geldi. Sapanca’da ön ayakları kesilen yavru köpek tedavi altındayken ölmüştü.

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)

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Son güncelleme: android-time 17:1623.09.2018
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