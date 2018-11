Büyük ikramiye ikiye bölündü! 12 Kasım On Numara çekiliş sonuçları

On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. On Numara çekilişi, Milli Piyango çekiliş heyeti ve noter huzurunda Ankara Balgat binasında her Pazartesi 21.15'te açıklanıyor. Geçen hafta beş kişinin yüzünü güldüren piyango bu hafta İstanbul'dan iki kişinin oldu. İşte On Numara çekiliş sonuçları...

On Numara oyununda ikramiye bu hafta ikiye bölündü. Milli Piyango İdaresi bu hafta büyük ikramiye tutarı olarak 346 bin 264 TL belirledi. Şanslı rakamları İstanbul’dan iki kişi bildi. Geçen hafta ikramiye Bursa, Hatay, İzmir, Kocaeli ve Trabzon’a gitmişti. Kuponlarını dolduranlar heyecanla 12 Kasım On Numara çekiliş sonuçlarını araştırıyor. İşte On Numara çekilişi sonuçları… 12 KASIM ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İşte Milli Piyango İdaresi tarafından açıklanan On Numara çekiliş sonuçları: 7, 13, 20, 23, 29, 32, 34, 38, 41, 42, 44, 46, 53, 59, 62, 63, 69, 70, 74, 76, 77, 79 Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: İSTANBUL / ŞİŞLİ – İSTANBUL / ESENYURT Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 848'incı hafta çekilişinde 9 bilen 91 kişi 2 bin 553 lira, 8 bilen bin 763 kişi 131 lira, 7 bilen 18 bin 078 kişi 24 lira, 6 bilen 111 bin 163 kişi 4 lira 25'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 194 bin 965 kişi 3'er lira ikramiyenin sahibi oldu. Bu haftaki çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponlarını, Bursa, Hatay, İzmir, Kocaeli ve Trabzon'dan yatırdıkları belirlendi. EN SON OYNANAN ŞANS OYUNLARI: İLGİLİ HABER Milli Piyango sonucu: 9 Kasım MPİ çekiliş sonuçları açıklandı! İLGİLİ HABER 10 Kasım Sayısal Loto sonuçları: Yine devir! Sayısal Loto sonucu sorgulama ON NUMARA OYUNU HAKKINDA On Numara oyununda dağıtılacak olan ikramiye miktarı, o hafta elde edilen hasılattan belirlenmektedir. Çekilen numaraları bir grupta bilen çıkmaması halinde, bu grup için ayrılan ikramiye bir üst gruba ait ikramiyeye eklenmektedir. Ancak, çekiliş yapılan hafta 10 bilen çıkmaz ise bu grubun ikramiyesi bir sonraki hafta 10 rakamı bilenlere dağıtılmak üzere devredilmektedir. On Numara oyununa 18 yaşından küçük olanlar katılamazlar, kazanan biletlere ikramiye ödenmesini isteyemezler. On Numara oyununda, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içinde ibraz edilmeyen ikramiyeler zaman aşımına uğrar ve ödenmez. On Numara oyunundan elde edilecek gelir, İdaremizin diğer tüm oyunlarında olduğu gibi kanunlarla belirlenen faaliyetlere kaynak olarak aktarılmaktadır. Bunlar; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Türkiye’nin Tanıtımı, Olimpiyat Oyunları ile Savunma Sanayii Destekleme Fonu’dur.

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.