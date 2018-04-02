On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! 2 Nisan MPİ On Numara çekiliş sonuçları

Milli Piyango İdaresi, her pazartesi canlı yayınla On Numara çekiliş sonuçlarını açıklıyor. Geçen hafta büyük ikramiyeyi 4 kişi bilmişti. Bu hafta büyük ikramiye tutarı ve On Numara sonuçları kuponlarını dolduran vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte 2 Nisan On Numara çekiliş sonuçları...

MPİ 2 Nisan On Numara çekiliş sonuçlarını açıkladı. Her hafta büyük bir heyecana sahne olan On Numara çekilişi, her pazartesi 21:15’te gerçekleştirilen ve “mpi.gov.tr” adresinden canlı yayınlanarak takip edilebiliyor. MPİ bu hafta büyük ikramiye tutarı olarak 341 bin 721 TL belirledi. İşte 2 Nisan MPİ sonuçları…

2 NİSAN ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

MPİ On Numara çekiliş sonuçlarını 21.15’te açıkladı. İşte 2 Nisan On Numara çekiliş sonucu:

1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 21, 22, 25, 30, 34, 35, 37, 38, 44, 46, 48, 57, 66, 67, 75





GEÇEN HAFTANIN SONUÇLARI





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ON NUMARA NASIL OYNANIR?

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır.

Her hafta büyük bir heyecana sahne olan On Numara çekilişi, her pazartesi 21:15’te gerçekleştirilecek ve “mpi.gov.tr” adresinden canlı yayınlanarak takip edilebilecek. Şansını deneyen vatandaşlarımız da kısa sürede ikramiye kazanıp kazanmadıklarını öğrenebilecek.

ON NUMARA İKRAMİYEMİ NEREDEN ALIRIM?

On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır.

Her hafta büyük bir heyecana sahne olan On Numara çekilişi, her pazartesi 21:15'te gerçekleştirilecek ve “mpi.gov.tr” adresinden canlı yayınlanarak takip edilebilecek. Şansını deneyen vatandaşlarımız da kısa sürede ikramiye kazanıp kazanmadıklarını öğrenebilecek.