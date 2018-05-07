On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! İşte MPİ 7 Mayıs On Numara çekiliş sonuçları

Milli Piyango İdaresi'nin en kolay zengin eden oyunu On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. Zengin olmanın hayalini kuranlar her pazartesi kuponlarını dolduruyor ve On Numara çekiliş sonuçlarını internet üzerinden sorguluyor. Milli Piyango İdaresi büyük ikramiye tutarını açıkladı. İşte 7 Mayıs On Numara çekiliş sonucu...

Milli Piyango İdaresi bu hafta On Numara büyük ikramiye tutarı olarak 325 bin TL belirledi.On Numara çekiliş sonuçları saat 21.15’te internet üzerinden MPİ resmi internet sitesinde yayınlandı.Şansını deneyen okurlarımız şanslı numaraları haberimizden öğrenebilir. İşte 07.05.2018 On Numara çekilişi…

7 MAYIS ON NUMARA SONUCU

EN SON OYNANAN ŞANS OYUNLARI

İLGİLİ HABER Süper Loto sonuçları açıklandı! Süper Loto'da yeni devir serisi mi başlıyor? İşte MPİ sonuçları...

İLGİLİ HABER Sayısal Loto sonuçları açıklandı! İşte kazanan numaralar...

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır.

Her hafta büyük bir heyecana sahne olan On Numara çekilişi, her pazartesi 21:15'te gerçekleştirilecek ve “mpi.gov.tr” adresinden canlı yayınlanarak takip edilebilecek. Şansını deneyen vatandaşlarımız da kısa sürede ikramiye kazanıp kazanmadıklarını öğrenebilecek.

ON NUMARA İKRAMİYEMİ NEREDEN ALIRIM?

On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.