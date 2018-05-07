On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! İşte MPİ 7 Mayıs On Numara çekiliş sonuçları

Milli Piyango İdaresi bu hafta On Numara büyük ikramiye tutarı olarak 325 bin TL belirledi.On Numara çekiliş sonuçları saat 21.15’te internet üzerinden MPİ resmi internet sitesinde yayınlandı.Şansını deneyen okurlarımız şanslı numaraları haberimizden öğrenebilir. İşte 07.05.2018 On Numara çekilişi…
7 MAYIS ON NUMARA SONUCU
EN SON OYNANAN ŞANS OYUNLARI
ON NUMARA NASIL OYNANIR?
İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır.
Her hafta büyük bir heyecana sahne olan On Numara çekilişi, her pazartesi 21:15'te gerçekleştirilecek ve “mpi.gov.tr” adresinden canlı yayınlanarak takip edilebilecek. Şansını deneyen vatandaşlarımız da kısa sürede ikramiye kazanıp kazanmadıklarını öğrenebilecek.
ON NUMARA İKRAMİYEMİ NEREDEN ALIRIM?
On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,
Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,
8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,
10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.