On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! | MPİ 1 Ekim On Numara sonucu

Milli Piyango On Numara çekiliş sonucunu açıkladı. On Numara çekiliş sonuçları her Pazartesi akşam saat 21.15'te açıklanıyor. On Numara oyununda ya 22 şanslı numaradan 10'unu bilmeniz ya da hiçbir numarayı bilememeniz gerekiyor. İşte 1 Ekim Pazartesi On Numara çekiliş sonucu...

On Numara çekiliş sonucu belli oldu. Pazartesi günleri On Numara çekilişi düzenleniyor. On Numara oyununda geçen hafta büyük ikramiye Giresun ve İzmir'e çıkmıştı. Bu hafta Milli Piyango büyük ikramiye tutarı olarak 324 bin 404 TL belirledi. İşte On Numara çekiliş sonucu…

1 EKİM PAZARTESİ ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUCU

1, 2, 3, 21, 27, 29, 30, 42, 43, 45, 51, 52, 53, 54, 55, 63, 64, 71, 72, 73, 74, 78

İKRAMİYENİZİ ALMAK İÇİN;

On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler, 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri, 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.’ye kadar) ödenmektedir.