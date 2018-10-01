On Numara çekiliş sonuçları açıklanıyor!

Şans oyunu severler Milli Piyango'nun düzenlediği çekilişleri takip ediyor. Haftanın ilk günü olan Pazartesi günleri On Numara çekilişi düzenleniyor. On Numara oyununda geçen hafta büyük ikramiye Giresun ve İzmir'e çıkmıştı. Bu haftaki şanslı numaralar ve büyük ikramiye tutarı merak ediliyor. İşte On Numara çekilişi hakkında merak edilen bütün ayrıntılar...

On Numara çekiliş sonuçları her Pazartesi akşam saat 21.15’te açıklanıyor. On Numara oyununda ya 22 şanslı numaradan 10’unu bilmeniz ya da hiçbir numarayı bilememeniz gerekiyor. On Numara çekilişi sona erer ermez haberimizden şanslı numaraları öğrenebileceksiniz.

On Numara oyununda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanıyor.

EN SON OYNANAN ŞANS OYUNU

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İKRAMİYENİZİ ALMAK İÇİN;

On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler, 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri, 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.