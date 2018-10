On Numara çekiliş sonuçları açıklanıyor! (08.10.2018)

On Numara çekilişi her Pazartesi Milli Piyango İdaresi tarafından düzenleniyor. Kuponlarını dolduran vatandaşlar heyecanla 8 Ekim On Numara sonuçlarını araştırıyor. İşte On Numara hakkında ayrıntılar..

On Numara her Pazartesi saat 21.15’te açıklanıyor. On Numara oyununda ya 22 şanslı numaradan 10’unu bilmeniz ya da hiçbir numarayı bilememeniz gerekiyor. On Numara çekiliş sonucunu ve büyük ikramiye tutarını açıklanır açıklanmaz haberimizden öğrenebileceksiniz. EN SON OYNANAN ŞANS OYUNLARI: İLGİLİ HABER Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Milyoner hangi şehirden çıktı? İşte Sayısal Loto sonuçları... İLGİLİ HABER İkramiye uçuyor! Süper Loto sonuçları açıklandı: 4 Ekim Milli Piyango Süper Loto çekilişi ikramiye dağılımı... İKRAMİYENİZİ ALMAK İÇİN;

On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler, 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri, 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.’ye kadar) ödenmektedir.

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.