On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! (15.10.2018)

Milli Piyango İdaresi, her pazartesi On Numara çekilişini düzenliyor.Geçen hafta 336 bin liralık büyük ikramiye Çanakkale'den bir talihliye gitmişti. Kuponlarını dolduran vatandaşlar şanslı numaraları bilerek büyük ikramiyeyi kazanmak istiyor. İşte 15 Ekim On Numara çekiliş sonucu...

On Numara bu akşam saat 21.15’te açıklandı. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen On Numara çekiliş heyeti ve noter huzurunda çekiliyor. MPi, pazartesi On Numara, çarşamba Şans Topu ve Sayısal Loto, perşembe Süper Loto ve son olarak da cumartesi günleri Sayısal Loto çekilişi düzenliyor. MPİ bu hafta büyük ikramiye tutarı olarak 342 bin 635 TL belirledi. İşte 15 Ekim On Numara çekiliş sonucu… 15 EKİM ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 1, 8, 14, 24, 25, 35, 41, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 59, 60, 65, 67, 73, 77, 78 EN SON OYNANAN ŞANS OYUNU İLGİLİ HABER Sayısal Loto'da büyük ikramiye artıyor! Sayısal Loto sonuçları belli oldu! İKRAMİYENİZİ ALMAK İÇİN;

On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler, 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri, 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.