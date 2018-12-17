17 Aralık On Numara çekiliş sonuçları: Büyük ikramiye bir kişinin!

On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! Büyük ikramiyenin sahibi İstanbul'dan çıktı. On Numara oyununda; 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ikramiye kazanıyor. Milli Piyango İdaresi; Pazartesi On Numara, Çarşamba Şans Topu ve Sayısal Loto, Perşembe Süper Loto, Cumartesi ise Sayısal Loto çekilişlerini gerçekleştiriyor. MPİ bu hafta büyük ikramiye tutarı olarak 346 bin 409 TL belirledi. İşte 17 Aralık On Numara sonuçları...

MPİ On Numara çekiliş sonuçlarını açıkladı! On Numara çekiliş sonuçları her Pazartesi olduğu gibi bu Pazartesi de saat 21.15’te belli oldu. Her hafta kazandırmaya devam eden On Numara oyununda geçen hafta büyük ikramiye dörde bölünmüştü. Bu hafta ise talihli İstanbul Fatih’ten çıktı. 17 Aralık On Numara çekiliş sonucu ve büyük ikramiye tutarı haberimizde!

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

On Numara çekiliş sonuçları Milli Piyango çekiliş heyeti ve noter huzurunda 21.15’te açıklandı:

6, 9, 15, 19, 21, 23, 24, 27, 33, 35, 44, 46, 48, 50, 62, 65, 67, 70, 71, 72, 75, 80

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: İSTANBUL / FATİH



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ON NUMARA OYUNU HAKKINDA

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır.

On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler, 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri, 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.