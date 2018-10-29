On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! (29 Ekim Pazartesi)

On Numara her Pazartesi kazandırmaya devam ediyor. Bu oyunda yapmanız gereken 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin etmek ya da hiçbir numarayı doğru tahmin edememek. Oyun severler kuponlarını doldurdu. Ve On Numara çekiliş sonuçlarını araştırıyor. On Numara çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi büyük ikramiye tutarı olarak 318 bin 192 TL belirledi. Büyük ikramiye Manisa’ya gitti. On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılıyor. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler, 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri, 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince ödeniyor. İşte On Numara çekiliş sonuçları…

29 EKİM ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUCU

Milli Piyango çekiliş heyeti ve noter huzurunda açıklanan şanslı numaralar şöyle:

1, 8, 10, 22, 26, 27, 35, 38, 39, 44, 45, 46, 48, 53, 58, 60, 61, 67, 70, 73, 77, 79

EN SON OYNANAN ŞANS OYUNU

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ON NUMARA HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ?

On Numara oyununda dağıtılacak olan ikramiye miktarı, o hafta elde edilen hasılattan belirlenmektedir. Çekilen numaraları bir grupta bilen çıkmaması halinde, bu grup için ayrılan ikramiye bir üst gruba ait ikramiyeye eklenmektedir. Ancak, çekiliş yapılan hafta 10 bilen çıkmaz ise bu grubun ikramiyesi bir sonraki hafta 10 rakamı bilenlere dağıtılmak üzere devredilmektedir.

On Numara oyununa 18 yaşından küçük olanlar katılamazlar, kazanan biletlere ikramiye ödenmesini isteyemezler. On Numara oyununda, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içinde ibraz edilmeyen ikramiyeler zaman aşımına uğrar ve ödenmez.

On Numara oyunundan elde edilecek gelir, İdaremizin diğer tüm oyunlarında olduğu gibi kanunlarla belirlenen faaliyetlere kaynak olarak aktarılmaktadır. Bunlar; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Türkiye'nin Tanıtımı, Olimpiyat Oyunları ile Savunma Sanayii Destekleme Fonu'dur.