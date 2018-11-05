On Numara sonuçları | 5 Kasım On Numara çekilişi sonucu

On Numara çekiliş sonucu açıklandı! Milli Piyango İdaresi, tarafından gerçekleştirilen 5 Kasım 2018 On Numara sonuçlarına göre büyük ikramiye 5 kişi arasında bölündü. Bursa, Hatay, İzmir, Kocaeli ve Trabzon'dan çıkan talihliler büyük sevinç yaşadı. İşte, On Numara çekiliş sonuçları...

Her Pazartesi olduğu gibi 5 Kasım 2018 On Numara çekiliş sonucu belli oldu. Binlerce kişinin beklediği On Numara çekilişi sonuçlarına göre büyük ikramiye 5 farklı ildeki tahlili tarafından tutturuldu. On Numara, her pazartesi oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanıyor. İşte, 5 Kasım On Numara çekiliş sonucu…

5 KASIM ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUCU

Milli Piyango çekiliş heyeti ve noter huzurunda açıklanan şanslı numaralar şöyle:

1 – 2 – 5 – 18 – 22 – 24 – 26 – 33 – 35 – 42 – 47 – 49 – 51 – 52 – 54 – 57 – 60 – 62 – 70 – 72 – 75 – 80

ON NUMARA HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ?

On Numara oyununda dağıtılacak olan ikramiye miktarı, o hafta elde edilen hasılattan belirlenmektedir. Çekilen numaraları bir grupta bilen çıkmaması halinde, bu grup için ayrılan ikramiye bir üst gruba ait ikramiyeye eklenmektedir. Ancak, çekiliş yapılan hafta 10 bilen çıkmaz ise bu grubun ikramiyesi bir sonraki hafta 10 rakamı bilenlere dağıtılmak üzere devredilmektedir.

İLGİLİ HABER 3 Kasım Sayısal Loto sonuçları: Umutlar bir sonraki çekilişe kaldı!

On Numara oyununa 18 yaşından küçük olanlar katılamazlar, kazanan biletlere ikramiye ödenmesini isteyemezler. On Numara oyununda, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içinde ibraz edilmeyen ikramiyeler zaman aşımına uğrar ve ödenmez.

On Numara oyunundan elde edilecek gelir, İdaremizin diğer tüm oyunlarında olduğu gibi kanunlarla belirlenen faaliyetlere kaynak olarak aktarılmaktadır. Bunlar; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Türkiye’nin Tanıtımı, Olimpiyat Oyunları ile Savunma Sanayii Destekleme Fonu’dur.

İKRAMİYENİZİ ALMAK İÇİN;

On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler, 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri, 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.