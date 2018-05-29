On Numara sonuçları: Kişi başı 105 bin lira! (28 Mayıs Milli Piyango On Numara çekiliş sonucu sorgulama)

Milli Piyango İdaresi canlı yayınında On Numara sonuçları belirlendi. Bu hafta yapılan 825. çekilişte On Numara sonuçlarına göre 3 kişinin yüzü güldü. İşte MPİ 28.05.2018 On Numara sonucu...

Büyük ikramiyeyei kazanma olasılığı en yüksek sayısal oyun olan On Numara sonuçlarına göre üç şanslı kişi büyük ikramiyeyi kazandı. On Numara sonuçlarına göre bu haftaki çekilişte Milli Piyango İdaresi, 10 bilen üç kişiye 104 bin 822 lira 50 kuruş ikramiye verdi. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen On Numara çekilişi sonucuna göre kazandıran numaralar, 11, 21, 23, 25, 35, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 57, 64, 67, 68, 72, 75 ve 78 olarak belirlendi. 28 Mayıs’ta büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin On Numara kuponlarını Elazığ’ın Merkez ilçesi ile Edirne’nin İpsala ve Denizli’nin Merkezefendi ilçelerinden yatırdıkları belirlendi. İşte sonuçlara dair detaylar…

28 MAYIS ON NUMARA SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 9 bilen 543 kişi 386 lira 20 kuruş, 8 bilen 2 bin 205 kişi 95 lira 5’er kuruş, 7 bilen 17 bin 607 kişi 22 lira 80’er kuruş, 6 bilen 100 bin 497 kişi 4 lira 15’er kuruş ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 205 bin 326 kişi 2 lira 65’er kuruş ikramiye kazandı. Toplam 2 milyon 96 bin 375 lira 40 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 835 bin 119 lira 92 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 465 bin 861 lira 21 kuruş aktarıldı. İşte On Numara sonuçlarına göre ikramiye dağılımı…

ON NUMARA İKRAMİYEMİ NEREDEN ALIRIM?



On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.

ON NUMARA EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR

En çok çıkan 10 sayı: 26 sayısı 257 kez çıkarken, 35 sayısı 255 kez çıktı! 3 sayısı, 247 kez çıkarken, 12 sayısı 244 kez çıktı. 50 sayısı 244, ve 62 sayısı 253 kez şans oyununda çıktı.

En az çıkan 10 sayı: 29, 31 210 kez çıkarken, 70 sayısı 2019 kez çıktı. 6, 9, 11, 13 sayıları 208 kez, 67, 80 sayıları 207 kez çıktı. 20 sayısı 204 kez, 55 sayısı 201 kez çıktı.