On Numara sonuçları 4 kişiyi zengin etti… İşte On Numara sonuçlarına göre kazananlar!

On Numara sonuçlarına göre bu hafta büyük ikramiyeyi Ankara, Eskişehir, Muğla, Ordu’dan birer kişi paylaştı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) her Pazartesi internet üzerinden canlı yayında On Numara çekiliş sonuçlarını açıklıyor. Kuponlarını dolduran vatandaşlar internet üzerinden On Numara çekiliş sonuçlarını araştırıyor. İşte haftanın On Numara çekilişi…

15 Ekim On Numara sonuçları açıklandı. Her hafta büyük bir heyecana sahne olan On Numara çekilişi, her pazartesi 21:15'te gerçekleştiriliyor ve “mpi.gov.tr” adresinden canlı yayınlanarak takip edilebiliyor. Şansını deneyen vatandaşlarımız da kısa sürede ikramiye kazanıp kazanmadıklarını öğrenebiliyor. İşte 15 Ekim On Numara sonucu ve büyük ikramiye tutarı… 15 EKİM ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 1, 8, 14, 24, 25, 35, 41, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 59, 60, 65, 67, 73, 77, 78 Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: ANKARA / ALTINDAĞ – ESKİŞEHİR / ODUNPAZARI – MUĞLA / MARMARİS – ORDU / PERŞEMBE ON NUMARA İKRAMİYE DAĞILIMI Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 845’inci hafta çekilişinde 9 bilen 90 kişi 2 bin 538 lira 35’er kuruş, 8 bilen bin 889 kişi 121 lira 15’er kuruş, 7 bilen 17 bin 541 kişi 24 lira 80’er kuruş, 6 bilen 108 bin 929 kişi 4 lira 20’şer kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 223 bin 313 kişi 2 lira 65’er kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Bu haftaki çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponlarını, Ankara’nın Altındağ, Eskişehir Odunpazarı, Muğla Marmaris ve Ordu’nun Perşembe ilçelerinden yatırdıkları belirlendi. ON NUMARA İKRAMİYEMİ NEREDEN ALIRIM? On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri, Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler, 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri, 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.

