On Numara sonuçları: 7 Mayıs’ta büyük ikramiye mega kente! Milli Piyango On Numara çekiliş sonucu

On Numara sonuçları Milli Piyango tarafından duyuruldu. Bu hafta On Numara sonuçlarına göre bir kişi 325 bin liranın sahibi oldu. Büyük ikramiyeyi kazanan vatandaş kuponunu İstanbul, Beykoz'dan yatırdı. İşte 07.02.2018 MPİ On numara çekilişi sonucu...

Zengin olma hayali kuranlar Milli Piyango On Numara sonuçlarına odaklandı. Büyük ikramiyeyi kazanma şansı en fazla olan oyun On Numara'da 822. çekiliş sonuçları canlı yayında belli oldu. On Numara kuponlarını doldurup, zengin olma umuduyla sonuçları bekleyen vatandaşlar On Numara sonuç sorgulama sistemini ziyaret etmeye başladı. İşte 7 Mayıs’ta kazandıran rakamlar…

7 MAYIS ON NUMARA SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi tarafından 822.'si gerçekleştirilen çekiliş ile 7 Mayıs 2018 On Numara sonuçları belli oldu. On Numara çekiliş sonuçları zengin olma hayali kuranlar tarafından Google üzerinden araştırılıyor. MPİ tarafından noter huzurunda yapılan çekiliş sonuçları ile kuponlarını kontrol etmek isteyenler için On Numara sonuçları;

ON NUMARA İKRAMİYEMİ NEREDEN ALIRIM?



On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır.

Her hafta büyük bir heyecana sahne olan On Numara çekilişi, her pazartesi 21:15’te gerçekleştirilecek ve “mpi.gov.tr” adresinden canlı yayınlanarak takip edilebilecek. Şansını deneyen vatandaşlarımız da kısa sürede ikramiye kazanıp kazanmadıklarını öğrenebilecek.