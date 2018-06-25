On Numara sonuçları açıklandı: 25 Haziran MPİ On Numara çekiliş sonucu

Milli Piyango İdaresi On Numara çekiliş sonucunu açıkladı. On Numara, Milli Piyango’nun büyük ikramiyeyi kazanma olasılığı en yüksek oyun… Bu nedenle kuponlarını doldurup şansını denemek isteyenler 25 Haziran On Numara sonucunu araştırıyor. Milli Piyango İdaresi, büyük ikramiye tutarı olarak 306 bin TL belirledi. İşte On Numara çekilişi sonucu…
25 HAZİRAN ON NUMARA SONUCU
Milli Piyango İdaresi’nin internet üzerinden canlı yayında açıkladığı 829. hafta On Numara sonucu:
2, 5, 6, 8, 12, 13, 14, 16, 18, 21, 22, 23, 31, 44, 45, 48, 56, 64, 68, 71, 73, 77
Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: ANKARA / ÇANKAYA – KARABÜK / SAFRANBOLU – DÜZCE / MERKEZ
EN SON OYNANAN ŞANS OYUNLARI
ON NUMARA EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR
En çok çıkan 10 sayı: 26 sayısı 257 kez çıkarken, 35 sayısı 255 kez çıktı! 3 sayısı, 247 kez çıkarken, 12 sayısı 244 kez çıktı. 50 sayısı 244, ve 62 sayısı 253 kez şans oyununda çıktı.
En az çıkan 10 sayı: 29, 31 210 kez çıkarken, 70 sayısı 2019 kez çıktı. 6, 9, 11, 13 sayıları 208 kez, 67, 80 sayıları 207 kez çıktı. 20 sayısı 204 kez, 55 sayısı 201 kez çıktı.
ON NUMARA İKRAMİYEMİ NEREDEN ALIRIM?
On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,
Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,
8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,
10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.