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On Numara sonuçları açıklandı!

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 27 Ağustos Pazartesi On Numara sonuçlarını açıkladı. Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen On Numara MPİ'nin ne çok kazandıran oyunlarından biri. Haberimizden büyük ikramiye tutarını öğrenebilir, On Numara çekiliş sonucunu kontrol edebilirsiniz.

android-time 21:23 27 Ağustos 2018
Haberler Gündem
On Numara sonuçları açıklandı!
Milli Piyango İdaresi (MPİ) 27 Ağustos Pazartesi On Numara sonuçlarını açıkladı. Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen On Numara MPİ'nin ne çok kazandıran oyunlarından biri. Haberimizden büyük ikramiye tutarını öğrenebilir, On Numara çekiliş sonucunu kontrol edebilirsiniz.

Kısa yoldan köşeyi dönmek isteyenler On Numara oyununu oynayıp yeniden şansını denedi. Her hafta büyük ikramiyelerle vatandaşın yüzünü güldüren On Numara’da 22 şanslı rakam belirleniyor. Bu hafta büyük ikramiye tutarı 309 bin TL. İşte MPİ 27 Ağustos On Numara sonucu…

27 AĞUSTOS ON NUMARA SONUCU

Milli Piyango İdaresi tarafından açıklanan şanslı numaralar şöyle:

2, 3, 4, 6, 8, 10, 34, 35, 37, 39, 42, 44, 47, 49, 58, 62, 66, 68, 75, 77, 79, 80

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On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyelerini ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler, 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri, 10 bilenlerin ikramiyeleri ise Genel Müdürlükçe ödeniyor.

EN SON OYNANAN ŞANS OYUNLARI

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