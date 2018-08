On Numara sonuçları açıklandı!

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 27 Ağustos Pazartesi On Numara sonuçlarını açıkladı. Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen On Numara MPİ'nin ne çok kazandıran oyunlarından biri. Haberimizden büyük ikramiye tutarını öğrenebilir, On Numara çekiliş sonucunu kontrol edebilirsiniz.

Kısa yoldan köşeyi dönmek isteyenler On Numara oyununu oynayıp yeniden şansını denedi. Her hafta büyük ikramiyelerle vatandaşın yüzünü güldüren On Numara’da 22 şanslı rakam belirleniyor. Bu hafta büyük ikramiye tutarı 309 bin TL. İşte MPİ 27 Ağustos On Numara sonucu… 27 AĞUSTOS ON NUMARA SONUCU Milli Piyango İdaresi tarafından açıklanan şanslı numaralar şöyle: 2, 3, 4, 6, 8, 10, 34, 35, 37, 39, 42, 44, 47, 49, 58, 62, 66, 68, 75, 77, 79, 80



On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyelerini ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler, 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri, 10 bilenlerin ikramiyeleri ise Genel Müdürlükçe ödeniyor. EN SON OYNANAN ŞANS OYUNLARI İLGİLİ HABER Sayısal Loto sonuçları belli oldu! Sayısal Loto sonuçlarına göre 2 kişi milyoner oldu... İLGİLİ HABER 23 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu (MPİ 23 Ağustos Süper Loto sonuçları)