On Numara sonuçları açıklandı! 26 Mart MPİ On Numara çekiliş sonucu

Her pazartesi akşamı heyecanla beklenen On Numara sonuçları MPi tarafından canlı yayında açıklandı. Geçen hafta bir kişi büyük ikramiyeyi bilmişti. Bu hafta büyük ikramiye ne kadar olacak sorusunun cevabı merak ediliyor. İşte 26 Mart On Numara çekiliş sonucu...

On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi, 26 Mart On Numara çekiliş sonuçlarını internet üzerinden yayınlandı. Milli Piyango İdaresi, büyük ikramiye tutarı olarak bu akşam 359 bin 424 bin TL veriyor. İşte 26 Mart Pazartesi On Numara çekiliş sonucu…

26 MART ON NUMARA SONUCU

İşte haftanın şanslı numaraları:





GEÇEN HAFTANIN SONUÇLARI

4, 5, 11, 12, 18, 26, 29, 31, 32, 33, 35, 37, 40, 47, 50, 51, 54, 63, 70, 71, 79, 80

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır.

Her hafta büyük bir heyecana sahne olan On Numara çekilişi, her pazartesi 21:15'te gerçekleştirilecek ve “mpi.gov.tr” adresinden canlı yayınlanarak takip edilebilecek. Şansını deneyen vatandaşlarımız da kısa sürede ikramiye kazanıp kazanmadıklarını öğrenebilecek.

ON NUMARA İKRAMİYEMİ NEREDEN ALIRIM?

On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.

GEÇEN HAFTANIN SONUÇLARI



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