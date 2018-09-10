On numara sonuçları belli oldu! İşte, 10 Eylül On Numara çekiliş sonuçları…

10 Eylül On Numara çekiliş sonucu açıklandı. On Numara oyununda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanıyor. İşte, 10 Eylül On Numara çekiliş sonucu…
10 EYLÜL ON NUMARA SONUCU
MPİ'nin canlı yayında açıkladığı On Numara çekiliş sonucu ve şanslı rakamlar:
1, 4, 6, 7, 14, 17, 21, 22, 23, 24, 29, 32, 34, 36, 43, 49, 56, 57, 62, 63, 72, 78