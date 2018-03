On Numara’da şaşırtan sonuç! İşte 12 Mart Milli Piyango On Numara sonuçları…

Milli Piyango İdaresi, On Numara sonuçlarını açıkladı. MPİ sayısal oyunları arasında büyük ikramiyeyi kazanma ihtimali en fazla olan On Numara sonuçlarına göre yaklaşık 350 bin liralık ikramiye sahipsiz kaldı. İşte 12.03.2018 On Numara çekiliş sonucu sorgulama ve kazandıran numaralar...

Zengin olma hayali kuranlar Milli Piyango On Numara sonuçlarına odaklandı. Belirlenen yirmi iki rakama göre büyük ikramiyeyi kazanan olmaması vatandaşları şaşırttı. Gelecek hafta On Numara sonuçlarına göre ikramiyenin 700 bin lirayı aşması bekleniyor. Çoklu çekiliş işaretleyerek kuponunu dolduranlar 2, 3 ve 4 hafta süresince geçerli olacak kuponlarını her hafta On Numara sonuçları açıklandığı anda en hızlı şekilde Sözcü'den kontrol edebilirler. İşte sonuçlar…

ON NUMARA SONUÇLARI 12 MART 2018

Milli Piyango İdaresi tarafından 814.’si gerçekleştirilen çekiliş ile 12 Mart 2018 On Numara sonuçları belli oldu. On Numara çekiliş sonuçları zengin olma hayali kuranlar tarafından Google üzerinden araştırılıyor. MPİ tarafından noter huzurunda yapılan çekiliş sonuçları ile kuponlarını kontrol etmek isteyenler için On Numara sonuçları;



4, 5, 7, 10, 16, 21, 23, 27, 30, 37, 49, 52, 64, 65, 67, 69, 71, 73, 76, 77, 78, 80



ON NUMARA İKRAMİYEMİ NEREDEN ALIRIM?



On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.