On Numara’da sonuçları açıklandı! On Numara’da ikramiye tek kişinin oldu…

On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılıyor. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler, 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri, 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince ödeniyor. İşte On Numara çekiliş sonuçları…

On Numara sonuçları açıklandı! On Numara her Pazartesi kazandırmaya devam ediyor. Bu oyunda yapmanız gereken 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin etmek ya da hiçbir numarayı doğru tahmin edememek. Oyun severler kuponlarını doldurdu. Ve On Numara çekiliş sonuçlarını araştırıyor. On Numara çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar…

ON NUMARA 24 ARALIK SONUÇLARI

24 ARALIK ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 11, 16, 28, 29, 31, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 47, 48, 50, 55, 57, 59, 68, 70, 73, 75, 80

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: SAMSUN / İLKADIM

Milli Piyango İdaresi; Pazartesi On Numara, Çarşamba Şans Topu ve Sayısal Loto, Perşembe Süper Loto, Cumartesi ise Sayısal Loto çekilişlerini gerçekleştiriyor.

ON NUMARA HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ?

On Numara oyununda dağıtılacak olan ikramiye miktarı, o hafta elde edilen hasılattan belirlenmektedir. Çekilen numaraları bir grupta bilen çıkmaması halinde, bu grup için ayrılan ikramiye bir üst gruba ait ikramiyeye eklenmektedir. Ancak, çekiliş yapılan hafta 10 bilen çıkmaz ise bu grubun ikramiyesi bir sonraki hafta 10 rakamı bilenlere dağıtılmak üzere devredilmektedir.

On Numara oyununa 18 yaşından küçük olanlar katılamazlar, kazanan biletlere ikramiye ödenmesini isteyemezler. On Numara oyununda, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içinde ibraz edilmeyen ikramiyeler zaman aşımına uğrar ve ödenmez.

On Numara oyunundan elde edilecek gelir, İdaremizin diğer tüm oyunlarında olduğu gibi kanunlarla belirlenen faaliyetlere kaynak olarak aktarılmaktadır. Bunlar; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Türkiye’nin Tanıtımı, Olimpiyat Oyunları ile Savunma Sanayii Destekleme Fonu’dur.