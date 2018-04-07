On binler ‘şeker’ mitinginde!

CHP’nin hükümetin şeker fabrikalarını özelleştirme kararına karşı Çorum’da düzenlediği mitinge yurdun dört bir yanından vatandaşlar akın etti.

Mitinge CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekilleri ve parti meclis üyelerinin büyük bir çoğunlu katıldı.

Ellerinde pankartlar, dillerinde ‘şeker vatandır, vatan satılmaz' sloganıyla özelleştirmeye karşı tepkilerini gösteren vatandaşları sendikalar, sivil toplum kuruluşları temsilcileri de yalnız bırakmadı.

CHP'li milletvekilleri ve parti meclis üyelerinin büyük bir kısmının. Katıldığı Saat Kulesi Meydanı'ndaki mitingde parti logosu ve parti bayrakları değil, sadece Türk bayrakları dalgalanıyor.

Mitinge, çeşitli sendika ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, çiftçiler, şeker işçileri ve vatandaşlar katıldı.