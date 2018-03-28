Onbir ayın sultanı Ramazan ne zaman başlayacak? İşte Ramazan ve Ramazan Bayramı tarihi…

İslam alemi huşu içinde ibadetlerini gerçekleştirmek ve Ramazan'ı idrak etmek için İslam alemince kutsal sayılan Ramazan ayını bekliyor. Ramazan'ın başlamasıyla teravihler kılınacak, oruçlar tutulacak, iftarlar yapılacak, peki Ramazan ne zaman başlayacak? İşte ilk oruç, ilk teravih, ilk sahur tarihi ve Ramazan'ın bitişiyle başlayacak olan Ramazan Bayramı'nın hangi güne gelerek kaç gün tatil yapacağına dair merak edilenler...

Kısa bir süre kalan ramazan için bekleyiş devam ediyor. Mübarek 3 aylar başladı, Ramazan ayına ve ilk orucun tutulmasına kısa bir süre kaldı. 2018 Dini takvimine göre bu yıl Ramazan ayı 16 Mayıs 2018 tarihinde başlayacak. İlk teravih namazı da 15 Mayıs akşamı kılınacak. Üç ayların sonuncusu olan Ramazan’ın tamamlamasıyla İslam alemi Ramazan Bayramı’nı kutlayacak.

ÜÇ AYLAR

Üç aylar veya Mübarek üç aylar, Hicri takvim`de mukaddes olan Recep, Şaban ve Ramazan aylarıdır. Faziletli sayıldığı için ibadetler artırılır, günahlardan en azından saygıdan dolayı sakınılır ve Ramazan ayına hazırlık yapılır. Ayrıca, Recep Regaib Kandili ve Mirac Kandilini, Şaban Beraat Kandilini ve Ramazan Kadir Gecesini barındırır

GEÇEN SENE RAMAZAN PİDESİ NE KADARDI?

Geçen sene pide fiyatları kilo fiyatı olarak 6 lira 60 kuruş olarak belirlenmişti. 300 gramlık ortalama boyuttaki bir pide 2 liraya satılmaktaydı.

RAMAZAN'DAN ÖNCE 3 KANDİL VAR

Kandiller Hicri takvime göre hesaplandığı için, günümüzde kullandığımız Miladi takvimde hangi güne denk geldiği araştırılıyor. Yılın kandil tarihleri şu şekilde;

13 Nisan 2018 Cuma günü Miraç Kandili.

30 Nisan 2018 Pazartesi günü Berat Kandili.

19 Kasım 2018 Pazartesi Mevlid Kandili.

Ramazan ise 16 Mayıs tarihinde başlayacak…