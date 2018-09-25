Önce eşini vurdu ardından intihar girişiminde bulundu

İstanbul Küçükçekmece'de boşanma aşamasında olduğu eşi Birsen Ş.'yi silahla vuran Ayhan Ş. bir süre sonra da intihar girişiminde bulundu. Karı koca kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerini harekete geçiren olay Yeşilova Mahallesi Korucu Sokağı’nda yaşandı.

Birsen Ş. (37) ile Ayhan Ş.’nin (43) evliliklerinde bir süredir sorunlar yaşanıyordu. Yaşanan sorunlar üzerine Birsen Ş. evini terk ederek akrabasına taşındı. İddialara göre, gece saatlerinde Ayhan Ş. boşanma aşamasında olduğu Birsen Ş.’nin kaldığı eve geldi. İkili arasında tekrar tartışma yaşandı. Yaşanan tartışmanın ardından Ayhan Ş., Birsen Ş.’ye ateş etti. Açılan ateş üzerine Birsen Ş. kanlar içerisinde yere yığılırken, Ayhan Ş. ise evden uzaklaştı. Bir süre sonra Ayhan Ş.’de yanında bulunan silahla intihar girişiminde bulundu.

Silah seslerini duyan çevre sakinleri polise ve sağlık ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.