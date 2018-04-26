Önce kadını vurdu sonra intihar etti

İstanbul Silivri'deki Mustafa B. evli ve iki çocuğu bulunan Şennur T.,isimli kadını öldürdükten sonra intihar etti. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Olay, sabah saatlerinde Silivri’de bulunan lüks bir sitede meydana geldi. İddialara göre, Mustafa B. isimli şahıs, siteye gelerek iki çocuk annesi Şennur T. isimli kadını silahla vurdu. Saldırgan daha sonra silahı kendisine de ateş ederek intihar etti. Mustafa B., olay yerinde hayatını kaybederken, Şennur T., isimli kadın da kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerine gelen polis ekipleri inceleme başlattı.