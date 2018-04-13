Önce oteli yaptılar sonra imarı aldılar

İBB Meclisi, işkadını Ayşen Zamanpur’un Eyüp’te yaptırdığı otelin imar planını önceki gün onayladı.

Ünlü iş insanı Ayşen Zamanpur'un 3. havalimanı yakınında Eyüp'e bağlı Odayeri Köyü'nde yaptırdığı otelin imar planlarının sonradan düzenlendiği ortaya çıktı. Odayeri'nde Ayşen Zamanpur'un turizm sektörüne girmek için kurduğu Fabeks Yapı'ya ait 7 bin metrekarelik araziye 2013 yılında Eyüp Belediyesi tarafından “konut” inşaatı için ruhsat verildi.

2 KAT YÜKSEKLİK SINIRI

Arazi imar “Gelişme Konut Alanı” ve “Dere Koruma Sınırı”nda kalıyordu. Konut ruhsatı ile başlayan otel inşaatının yüzde 60'ı tamamlandıktan sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi 11 Mayıs 2016'da Zamanpur'un istediği plan değişikliğini yaparak araziyi otel alanı ilan etti. Otele 2 kat yükseklik sınırı getirildi. İBB, Eyüp Belediyesi'nin yaptığı alt ölçekli planı da dün onayladı. Tartışmalı planın onaylanması sırasında da kat yüksekliği tartışması çıktı. CHP'li Meclis Üyesi Hüseyin Sağ, otelin kat yüksekliğinin 2 değil 5 olduğunu iddia etti. Otelin inşaatın tamamlandığını ve açılışa hazır olduğunu belirten Sağ, “Otel bitti kağıt üstünde plan değişikliği yapılıyor. Biten otel binası yaptığınız plana uygun değil. Komisyon çatı katı kullanımını iptal etti ama bitmiş otel binasında çatı katı bulunuyor” diye konuştu.