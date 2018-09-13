Önce restorasyon başlattılar sonra tarihi camiyi yıktılar

Kocaeli’de bir süre önce Anıtlar Yüksek Kurulu’nun restorasyon kararı vererek çalışma başlattığı tarihi Urgancı Ahmet Çelebi Camii alınan yeni kararla yıkıldı. Arazisi şu an ücretli otopark olarak kullanılan cami aslına uygun olarak yeniden yapılacak.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, 1800'lü yılların sonunda inşa edilen tarihi Urgancı Ahmet Çelebi Camii, (Baç Çınarlı Camii) Valilik tarafından “güvenlik riski bulunduğu” gerekçesiyle ibadete kapatılmış, camiyle ilgili restorasyon kararı alınmıştı.

RESTORASYONDAN VAZGEÇİLDİ

Anıtlar Yüksek Kurulu da geçtiğimiz nisan ayında tarihi camiyle restorasyon kararı alarak çalışmalara başlamıştı. Haziran ayında ise çalışmalar bir anda durduruldu. Caminin yıkılıp aslına uygun olarak yeniden yapılmasına karar verildiği açıklandı.



OTOPARK OLDU

Caminin restorasyonu, İstanbul 2. Bölge Vakıflar Müdürlüğü'nce yapılıyordu. Yıkılan cami inşaat çalışmalarını henüz başlamadığı için cami yaşatma derneğince ücretli otoparka dönüştürüldü.

AYNISI YAPILACAK

Modern mimari tarzında inşa edilecek Ahmet Çelebi Camii'nin aslına uygun olarak yapılacağı öğrenilirken, tarihi özelliğinin kaybedecek olan iki katlı camide 800 kişi aynı anda ibadet edebilecek.

KAFALAR KARIŞTI

Cami için önce restorasyon ardından da yıkım kararının çıkması kafaları karıştırdı. Cami cemaatinin restorasyon çalışmalarından rahatsız olduğu ve kurulan cami yaşatma derneği ile ‘yıkılıp yeniden yapılması için’ lobi faaliyetinde bulunduğu iddia edildi.

Ahmet Çelebi Camii

1800'lü yılların sonunda inşa edilen ahşap, tarihi cami 1930'lu yılların başında çıkan yangın sonucu kül olmuş, 1933'ten 2018'e kadar hizmet verdi. Urgancı Ahmet Çelebi ve bölge esnafının destekleriyle inşa edilen cami İzmit kent merkezinin önemli tarihi miraslarından biriydi.