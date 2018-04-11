Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Önce sattı sonra tüm davalardan vazgeçti

Doğan Medya Grubunu, Demirören Grubuna satan Aydın Doğan, hiçbir basın mensubu ile davalı kalmak istemediğini belirterek, yazıları ve söylemleri nedeniyle haklarında açtığı manevi tazminat davalarından feragat ettiği açıklamasında bulundu.

android-time 07:07 11 Nisan 2018
Haberler Gündem
Önce sattı sonra tüm davalardan vazgeçti
Doğan Medya Grubunu, Demirören Grubuna satan Aydın Doğan, hiçbir basın mensubu ile davalı kalmak istemediğini belirterek, yazıları ve söylemleri nedeniyle haklarında açtığı manevi tazminat davalarından feragat ettiği açıklamasında bulundu.

Aydın Doğan, 40 yıllık gazetecilik hayatına nokta koyduğunu hatırlattığı yazılı açıklamasında, bütün gazeteci ve çalışma arkadaşlarıyla vedalaşıp, helalleştiğini belirtti.

Doğan, yazıları ve söylemleri nedeniyle haklarında manevi tazminat davası açmış olduğu basın mensupları ile de helalleşmek istediğini ifade ederek, şöyle dedi:

“Hiçbir basın mensubu ile davalı kalmak istemediğimden, basın mensuplarına karşı açtığım tüm manevi tazminat davalarından feragat ettiğimi ve avukatlarıma bu dava dosyalarını geri çekmeleri hususunda gerekli talimatı verdiğimi kamuoyunun bilgisine sunarım. Dilerim ki onlar da haklarını helal ederler. Saygılarımla.”

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar