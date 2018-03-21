Önce yüzünden sonra kalbinden vurdu!

Evlilik hazırlığı yaparken önce nişanlısının beylik tabancasının kazayla ateş alması sonucu yüzünden vurulan, ardından geçirdiği trafik kazasında yaralanan polis memuru Ceren Ekinci, aynı şubede görevli nişanlısı Taha Yasin Gül ile dünya evine girdi. Çiftin gelin arabasıysa Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) oldu.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen nikah törenine, Taha Yasin Gül ve Ceren Ekinci çifti, gelin arabası olarak kullandıkları TOMA ile geldi. Meslektaşlarının kalkanları arasında tören alanına giren çiftin nikahını, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Partili Menderes Türel kıydı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Türel, nikahtan önce yaptığı konuşmada, bugüne kadar çok nikah kıydığını belirterek, “Ama törene TOMA ile gelen gelin damadın nikahını kıymamıştım” diye espri yaptı.

“ÇOK MUTLUYUM”

Damat Taha Yasin Gül ise yaptığı açıklamada, hayatının en güzel günlerinden birini yaşadığını, çok mutlu olduğunu söyledi. Düğünlerinin çok değişik bir organizasyon olduğunu ve kendilerine de sürpriz olduğunu ifade eden Gül, “Daha önce hep TOMA ile göreve gidiyorduk. Şimdi gelin arabası oldu, evleniyoruz. Çok farklı bir duygu” diye konuştu.

BAŞLARINDAN ÇOK OLAY GEÇTİ

Antalya Valisi Münir Karaloğlu ise genç çiftin başından bir yıl içerisinde filmlere konu olabilecek olaylar geçtiğini söyledi. Baharın başladığı Nevruz günü çiftin nikah masasına oturduğunu belirten Vali Karaloğlu, “Ceren sen çekeceğini çektin, bundan sonra artık Yasin’e çektirmen lazım” diye espri yaptı. Vali Karaloğlu, hayatın sıkıntılı bir süreç olduğunu, ancak son bir yıl içinde yaptıkları gibi yaparlarsa her türlü sıkıntıyı çözebileceklerini ifade etti.

KAZA KURŞUNUNA DENK GELDİ

Ceren Ekinci, 22 Mayıs 2017 tarihinde sabah saatlerinde evine gelen ve aynı şube görev yapan nişanlısı Taha Yasin Gül´ün beylik tabancasını masaya koyduğu esnada ateş alması sonucu yerden seken merminin yüzüne isabet etmesi sonucu yaralanmıştı. Bir süre hastanede tedavi gören Ekinci, Ağustos ayında görevine geri dönmüştü.

GÖREVE DÖNDÜKTEN SONRA KAZADA YARALANDI

Ceren Ekinci, 4 Ekim 2017 tarihinde saat 20.30´da Dumlupınar Bulvarı yan yoldaki yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışırken A.D. yönetimindeki 34 SA 8291 plakalı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanmıştı. DHA