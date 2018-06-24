Önceki seçim sonuçları oy oranları kaçtı? İşte 1 Kasım 2015 Genel Seçimi ve 10 Ağustos 2012 Cumhurbaşkanlığı Seçimi sonuçları…

Türkiye, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri için sandık başına koştu. Birçok ilkin yaşandığı seçimlerde Türk siyasi tarihinde ilk kez partiler ittifak yaptı. Öte yandan Türkiye bu seçimin ardından yeni bir yönetim sistemine geçecek. 24 Haziran seçim sonuçları beklenirken vatandaşlar "Önceki seçim sonuçları oy oranları kaçtı?" sorusunun cevabını araştırıyor. 10 Ağustos 2014'te Cumhurbaşkanlığı Seçimi, 1 Kasım 2015'te Milletvekilliği Seçimleri yapılmıştı. İşte önceki seçimlerin oy oranları...

Türkiye, 24 Haziran seçimleri ile Cumhurbaşkanı ve Meclis’i belirleyecek. Bu seçimlerle birlikte geçen yılki referandumda kabul edilen anayasa değişiklikleriyle getirilen “Cumhurbaşkanlığı Sistemine” geçiş tamamlanmış olacak. Mart ayında kabul edilen ve kısaca “ittifak yasası” olarak da bilinen kanun değişikliği de ilk kez bu seçimde uygulandı. Bu düzenleme ile seçimde ittifak kuran partiler, yüzde 10'luk seçim barajından da muaf. Milletvekili Seçimlerinde ittifak grupları arasında; iktidar kanadında “Cumhur İttifakı (AKP-MHP)”, muhalefet kanadında ise “Millet İttifakı (CHP-İYİ Parti-Saadet Partisi, Demokrat Parti” yer alıyor. Vatandaşlar 24 Haziran seçim sonuçlarının yanı sıra önceki seçim sonuçlarını da araştırıyor.

10 AĞUSTOS 2014 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUCU

2014 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi, Türkiye’nin 12. cumhurbaşkanını belirlemek için 10 Ağustos 2014 tarihinde yapıldı. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde cumhurbaşkanının doğrudan halk oyuyla seçildiği ilk seçimdir. Seçim Recep Tayyip Erdoğan’ın, 10 Ağustos 2014 tarihinde düzenlenen ilk turda cumhurbaşkanı seçilmesiyle sonlanmıştır.

1 KASIM 2015 GENEL SEÇİM SONUÇLARI

Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri, 7 Haziran 2015’te yapılan genel seçimlerden sonra yapılan erken genel seçimlerdir. Anayasanın 77. maddesi gereği, olağan olarak Haziran 2019’da yapılması gerekmekteydi. Ancak güvenoyu alabilecek bir hükûmetin kurulamaması nedeniyle Cumhurbaşkanı erken seçim kararı almış, sonrasında YSK seçim tarihi olarak 1 Kasım 2015’i belirlemiştir.