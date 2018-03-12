Önemli davaların hakimi Karadeniz, Ordu’da toprağa verildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde, motosikletin çarpması sonucu yaşamını yitiren, Türkiye'nin önemli davalarına bakan, emekli hâkim Mehmet Orhan Karadeniz (74), memleketi Ordu'da son yolculuğuna uğurlandı.

Antalya’nın Alanya ilçesinde önceki gün motosikletin çarpması sonucu yaşamını yitiren eski Ankara 11’inci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı, emekli hâkim Mehmet Orhan Karadeniz’in cenazesi memleketi Ordu’ya getirildi. Evli ve 2 çocuk babası Mehmet Orhan Karadeniz için Altınordu Ulu Camii’de cenaze töreni düzenlendi. Törende Mehmet Orhan Karadeniz’in eşi Tansel, çocukları Hande ile Emre Karadeniz taziyeleri kabul etti. Öğle namazını takiben kılınan cenaze namazına Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ayaz, Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Kültür ve Turizm eski Bakanı Ertuğrul Günay katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Karadeniz’in Türk bayrağına sarılı tabutu omuzlarda cenaze aracına taşındı. Mehmet Orhan Karadeniz’in cenazesi daha sonra Oğmaca Mahallesi’ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

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ÖNEMLİ DAVALARA BAKTI

Mehmet Orhan Karadeniz, hâkimlik mesleğinden 2008 yılında emekli oldu. Karadeniz, Demokrasi Partisi (DEP) eski milletvekillerinin yargılandığı dava, Sivas davası, Beyaz Enerji davası, Hizbullah ana davası, Akın Birdal suikastı, Neşter Operasyonu davası, Çankırı Valisi’ne suikast davası, Umut davası (Uğur Mumcu, Bahriye Üçok, Ahmet Taner Kışlalı, Muammer Aksoy cinayetleri), Fethullah Gülen davası, Danıştay saldırısı, Cumhuriyet Gazetesi’ne saldırı davasına bakmıştı. Mehmet Orhan Karadeniz’in, Danıştay saldırısı, Hizbullah, Sivas olayları gibi pek çok önemli dava dosyalarına baktığı, Ankara 11’inci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı döneminde emekli olduğu belirtildi.

Karadeniz ayrıca; Necmettin Erbakan, Ahmet Tekdal, Şevki Yılmaz, Hasan Hüseyin Ceylan, İbrahim Halil Çelik, Doğu Perinçek, Murat Bozlak, Leyla Zana, Hatip Dicle, Orhan Doğan, Selim Sadak, Mehmet Emin Sever, Mahmut Uyanık, Muzaffer Demir, Mahmut Alınak, Ufuk Uras, Hasan Celal Güzel’in de içinde yer aldığı birçok siyasetçi ile Muzaffer İlhan Erdost, Yılmaz Odabaşı, Ferhat Tunç, Haluk Gerger, Can Dündar, Fikret Başkaya, Mahmut Tali Öngören, Varlık Özmenek, M. Veysi Ülgen, Mustafa Kadıoğlu, Temel Demirer, İsmail Hakkı Tombul, Mehmet Cengiz Faydalı, Tayfun İşçi, Erşat Akyazılı gibi birçok siyasetçi, gazeteci, sanatçı, akademisyen ve sendikacının davalarına da bakmıştı.

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)