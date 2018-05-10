Öpücük davası! ‘Duruşma salonunda tacize uğradığını’ iddia etti

Eski nişanlısıyla tehdit davasının görüldüğü sırada, duruşmayı izleyen eski nişanlısının kız kardeşi sunucu Eda Küçük’e öpücük işareti yapıp göz kırpan Cengiz S.’nin “cinsel taciz” suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın ikinci celsesi görüldü. Taciz anını anlatan genç kadın, olay sırasında ne tepki vereceğini bilemediğini söyledi.

Sunuculuk yapan Eda Küçük (26), ablasının eski nişanlısı Cengiz S. (26) ile olan tehdit davasını izlemek için 10 Ekim 2017'de Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne geldi. Davada müşteki olan Cengiz S., iddiaya göre izleyicilerin bulunduğu yerde oturan Eda Küçük'e öpücük işareti yapıp göz kırptı. Olayın ardından Eda Küçük'ün savcılığa şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı. Cengiz S. hakkında “cinsel taciz” suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, sanık Cengiz S., müşteki Eda Küçük ile davaya katılan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve taraf avukatları hazır bulundu.

‘NE TEPKİ VERECEĞİMİ BİLEMEDİM'

İzleyici olarak duruşma salonunda olduğu sırada, sanığın annesi ve arkadaşının yanında kendisine göz kırpıp öpücük gönderdiğini söyleyen müşteki Eda Küçük, “Dava sonuçlanmak üzereydi bu nedenle hakim dosyaya odaklanmıştı. Ben ne tepki vereceğimi bilemediğimden olay günü bu durumla ilgili beyanda bulunmadım hemen akabinde savcılığa şikayette bulundum. Duruşma salonu kalabalık değildi. Bir ya da iki tane özel güvenlik görevlisi de vardı ancak onlar görmemiş de olabilirler. Kimin gördüğünü kontrol etmek için baktığımda annem ve Anıl gördüklerini söylediler” dedi. Sanık Cengiz S. ise suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Eda Küçük ve beraberindekilerin haricinde kimsenin olayı görmemesinin çelişkili olduğunu öne süren sanık avukatı, “O anda bir tepki vermemiştir. Olaydan iki gün sonra şikayette bulunmuştur” dedi.

ÖPÜCÜK GÖNDERİNCE ANNESİ FENALAŞMIŞ

Duruşmada tanık Eda Küçük'ün annesi Enise Küçük ise Cengiz S.'nin kızına doğru dönerek göz kırpması ve öpücük işareti yapması üzerine fenalaştığını anlattı. Mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.