Ordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş kimdir? Yeni başkan Engin Tekintaş hakkında merak edilenler…

Ordu Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ın istifasının ardından yeni başkan Engin Tekintaş oldu. Ordu Belediyesi yeni Başkanı Engin Tekintaş hakkında merak edilenleri derledik. Peki Engin Tekintaş kimdir?

Altınordu Belediye Başkanlığı görevinin üstlenen Engin Tekintaş, geçtiğimiz hafta Ordu Belediye Başkanlığı görevinden istifa eden Enver Yılmaz’ın görevini devraldı. İşte Ordu Belediye Başkanı Engin Pekintaş kimdir, kaç yaşında ve nereli sorularının yanıtları…

ENGİN PEKİNTAŞ KİMDİR?

1960 yılında Ordu’nun Altınordu İlçesi Akkese Mahallesi’nde dünyaya gelen Engin Tekintaş, ilkokulu doğduğu Akkese, ortaokulu Teyneli Mahallesi’nde okudu. Liseyi Ordu İmam Hatip Lisesi’nde tamamladı. Üniversite eğitimini ise 1979-1983 yılları arasında Erzurum Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nde tamamladı.

Askerliğini Erzurum’un Oltu İlçesi’nde yedek subay olarak tamamladı. İş hayatına özel bir sektörde yönetici olarak başlayan Tekintaş, 1988 yılında ortakları ile başlayan ticari hayatını 25 yıldır Altınordu’da devam ettiriyor.

SİYASETE REFAH PARTİSİ’NDE BAŞLADI

Siyasete ise 1991 yılında Refah Partisi İl Başkan Yardımcısı olarak başlayan Engin Tekintaş, sırasıyla 1994 yılında Refah Partisi Ordu Merkez İlçe Başkanı, 1995’te Refah Partisi Ordu Milletvekili Adayı, 1995’te Refah Partisi İl Başkanı görevlerinde bulundu.

1999’da Fazilet Partisi’nden Ordu Belediye Başkanı Adayı olan Engin Tekintaş, 2001 yılında Ak Parti Ordu İl Teşkilatı’nın kuruluşunda aktif rol aldı. 2003 yılında AK Parti İl Başkanı oldu. 2009 yılında yapılan Mahalli İdareler Seçimi’nin ardından İl Genel Meclisi Başkanı oldu. Ordu’nun en büyük ilçesi olan Altınordu’ya Ak Parti’den ilk Belediye Başkan Adayı olan Tekintaş, 30 Mart 2014 Yerel Seçimleri’nde Altınordu Belediye Başkanı olarak seçildi. Evli 3 çocuk babası olup, İngilizce, Arapça ve Farsça bilmektedir.