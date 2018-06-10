Ordu farkı… İYİ Parti-AKP mitingini karşılaştırdılar

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener, seçim çalışmaları kapsamındaki mitinglerine devam ediyor. Karadeniz’i karayoluyla gezen Akşener’in önceki günkü miting durağı AKP’nin miting hezimeti yaşadığı Ordu oldu.

2015 seçimlerinde AKP'nin yüzde 63 oy aldığı Ordu'da Başbakan Binali Yıldırım 31 Mayıs 2018'de miting düzenledi. Yıldırım'ın mitingine katılımın oldukça düşük olduğu görüldü. Bu görüntüler AKP'nin Ordu'da kan kaybettiği şeklinde yorumlanırken, Ordu'da ilk miting İYİ Parti Lideri Akşener tarafından yapıldı. Akşener'in mitingi adeta gövde gösterisine dönüştü. Mitingi on binlerce kişi izlerken, Cumhuriyet Meydanı'ndaki mitingde vatandaşın büyük coşkusu vardı. İYİ Partililer de Başbakan Binali Yıldırım'ın on gün önceki mitingiyle Akşener mitingini kıyasladı.

Başbakan Binali Yıldırım'ın Ordu mitingi Ordu Büyükşehir Belediyesi önünde yapılmıştı ve fotoğrafların yanı sıra videolarda da mitingin boş kaldığı gözlenmişti. Mitinge yaklaşık 1000'e yakın kişinin katıldığı belirtilmişti. Akşener'in mitinginde ise Cumhuriyet Meydanı neredeyse tamamen dolarken mitingi alan dışından da takip edenler oldu.

DİĞER ADAYLAR DA GELECEK

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin 13 Haziran günü, Cumhurbaşkanı ve AKP'nin adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın ise 18 Haziran tarihinde Ordu'da miting yapacağı açıklandı.