‘Ordu FETÖ ile kurumsal olarak mücadele etmedi’

Muharip Hava Kuvveti eski Komutanı Mehmet Şanver, 15 Temmuz'un bastırılmasında kritik rol oynadı. Yaşananları ‘Kartal Yuvasının İstilası' adlı kitabında topladı. O kanlı günün öncesi ve sonrasına ilişkin sorularımızı şöyle yanıtladı:
Kızınız Banuçiçek'in Moda Deniz Kulübü'nde 15 Temmuz gecesi düğünü vardı. Düğünden darbeye nasıl müdahale edebildiniz?
‘Darbe başladı ve hemen düğün mekânına gelen darbeciler bizi toplayıp götürdü' şeklinde düşünülüyor genelde… Oysa darbeyi öğrendiğimiz andan derdest olayına kadar darbeye ciddi bir müdahalemiz oldu.
Darbeye kim emir vermiş?
Eskişehir bu uçuşların Ankara'da bulunan ‘Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi'nin emriyle' başlatıldığını belirtti. Ancak, Hava Kuvvetleri Komutanı ve Harekât Merkezi'nin komutanı Hava Kuvvetleri Harekat Başkanı diğer misafir komutanlarla birlikte düğünde, yanımdaydı. Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi'nin yasal olmayan işlere bulaştığını belirterek Eskişehir'deki komutana ‘Komutayı siz alın, havadaki kontrolsüz uçuş yapan uçakları derhal indirin' diyerek ilk direktifimi verdim. Ve çok daha kritik olarak, yardımcım Korgeneral Kadıoğlu daâhil olmak üzere bana bağlı olan ve harekâta komuta edebilecek yedi generalin; dördünü Eskişehir'e, üçünü de yakın civardaki Balıkesir, Bandırma ve Afyon'a göndererek bu bölgelerin hava kontrolünü sağladım.
‘KORUMAYA GELDİK' DEDİLER
Eskişehir'le irtibat halindeydiniz…
Evet… Erzurum'dan iki F-16'ya kalk emri verildiğini öğrendim. Olaya müdahale edip bu uçakların kalkışlarını iptal ettirdim. Bu iki uçağın, dönemin İçişleri Bakanı Efkan Ala'nın uçağına yönelik bir teşebbüs olarak havalandırılmak istendiği ortaya çıktı.
Hedefleri uçağı vurmak mıydı?
İçişleri Bakanı'nın uçağını ya istedikleri yere indirmeye zorlayacaklar, inmeme durumunda ise kendilerine verilecek emri yerine getireceklerdi. Uçağı vurma emri de alabilirlerdi.
Darbeciler sizleri götürmek üzere saat kaçta düğünü bastılar?
Darbeci askerler saat 23.00 sularında bizi almak için düğün alanına geldiler… Önce sizi korumaya geldik gibi inandırıcı olmayan bir söylemleri vardı. Sonra, dışarı çıkmak isteyen bir generalin üzerine; sol tarafından duvara ateş edip onu durdurdular. Bizi zor kullanmaya mecbur bırakmayın diyerek tehdit ettiler…
Darbeci askerler sizi almak için düğüne 23.00 sularında değil de, daha erken gelselerdi ne olurdu?
Durum daha farklı olurdu. Bizim etkinlikle kullandığımız 2-2.5 saatlik bir süre oldu. Bu olmasaydı, darbe girişiminin önünü kesmek belki daha zor ve daha çok kayıplı olabilirdi.
O gece atılan bombalar oldu…
32 sorti muharip (F-16) uçuş yaptılar. Bu uçuşlardan sekizi atışlı oldu. Bu sekiz atış görevinde altı hedefe yoğunlaşarak, 13 bomba attılar. Emniyet Havacılık Dairesi'ne bir, Polis Özel Harekat Kışlası'na bir, TÜRKSAT tesislerine dört, Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne iki, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi civarına iki ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne üç bomba atıldı.
‘HEP MÜCADELE ETTİM'
FETÖ'nün Hava Kuvvetleri'ndeki yapılanmasını da anlatıyorsunuz… Bilindiği gibi, FETÖ 30-40 yıllık bir süre içerisinde takiyyenin alasını uygulayıp devletin tüm kademelerine sızdı. 17-25 Aralık 2013 sonrası devlet önemli tedbirler almaya, çeşitli kurumlardaki FETÖ'cüleri etkisiz hale getirmeye başladı. Ancak 2016'ya gelindiğinde TSK'da halen bir temizlik yapılmamıştı. Belki de ilk kez 2016 Ağustos ayında yapılacak Yüksek Askeri Şura'da TSK'daki FETÖ yapılanmasıyla ilgili bazı adımlar atılacaktı. Örgüt, diğer kurumda yapılanları görüp, sıranın TSK'daki elemanlarına da geleceğini ve 2016 ‘daki Yüksek Askeri Şura'da önemli bir gücünü daha kaybedeceğini anlayıp bu hain girişime başvurdu diye değerlendiriyorum.
FETÖ'ye karşı sizin mücadeleniz ne oldu?
Türk Silahlı Kuvvetleri maalesef kurumsal mücadele etmedi. Özellikle Kumpas Davaları sürecinde hedefe alınan personelini birer birer feda etti. 12 yıllık generalliğim boyunca FETÖ ile sürekli mücadele ettim. Örgütün saldırılarına da maruz kaldım. Onlara karşı kendimi, komuta ettiğim personelimi, ailemi ve örgütün mağdur ettiği kumpas davasındaki silah arkadaşlarımı elimden geldiği kadar korumaya, savunmaya çalıştım. Yetkim arttıkça bireysel mücadelemi kurumsal mücadeleye dönüştürmeye çalıştım. 2013-2015 Kurmay Başkanlığı dönemimde ( Akın Öztürk'ün Hava Kuvvetleri Komutanı olduğu dönem) karargâhta FETÖ oyunlarını durdurmakla kalmayıp, üzerine de gittim.
‘FETÖ ETKISI HÂLÂ SÜRÜYOR'
FETÖ ordudan temizlendi mi?
Örgütün beli kırıldı. Asıl güç yok edildi ama tamamen temizlendiğini söylemek çok zor. Bu virüsün bulaştığı uzuvlar kesilse de etkisi bazı organlarda devam ediyor olabilir.
2016'daki YAŞ'ta terfi etmeniz bekleniyordu ama olmadı…
Kariyerim boyunca FETÖ ile mücadelem devlet kayıtlarında vardı. Üstelik YAŞ'a birkaç gün kala Ankara Emniyet'inde “misafir” statüsünde ekstradan sorgulanmam neticesinde temiz sicilim bir kez daha tescillendi.
Üniformayı nasıl çıkardınız?
Öyle zor geldi ki tarif edemem. Üniforma değildi üzerimden çıkan; sanki derim soyulmuştu. Ancak, benim açımdan üzücü bir karar olsa da istifa ederken hiç tereddüt etmedim.
DÜĞÜNDE YAŞANANLAR ANLAŞILMADI
Emekli Hava Pilot Korgeneral Mehmet Şanver'in 15 Temmuz 2016 akşamı kızı Banuçiçek'i Moda Deniz Kulübü'nde evlendirme telaşı vardı… Şanver'in yüksek rütbedeki silah arkadaşları da düğündeydi. Düğün mekanında yaşanan hadiselerin kamuoyunda halen tam anlaşılmadığını belirten Şanver, “Darbeyi öğrendiğimiz andan derdest olayına kadar darbeye ciddi bir müdahale zamanımız ve müdahalemiz oldu” dedi.
BU SIR İLK KEZ AÇIKLANIYOR
F-16 yakıt almaya gitti Erdoğan'ın uçağı indi
CUMHURBAŞKANIMIZI taşıyan uçağın darbecilerin kontrolündeki F-16 takibinden kurtulması için neler yapıldı?
Cumhurbaşkanımızın ATA uçağı, onu almak için önce Adnan Menderes'ten havalanıp 00.40'ta Dalaman'a indi… Bu uçağın Adnan Menderes'ten kalkış bilgisini almış olmalılar ki Akıncı'dan iki adet F-16 kaldırdılar. Ancak kalkışları geciktiği için (00.20) ATA uçağını önlemekte başarısız oldular. Bu birinci teşebbüstü.
Sonra…
ATA uçağı Cumhurbaşkanımızı alarak 01.43 te İstanbul için Dalaman'dan kalkıyor. Darbeciler kalkış olayını yine haber almış olmalılar ki tekrar İstanbul rotasına iki F-16 kaldırıyorlar. İstanbul üzerinde zaten hava hareketliliği var ve bu nedenle ATA uçağı Biga üzerinde beklemeye alınıyor. Ama burada çok önemli bir müdahale var: Eskişehir Harekat Merkezindeki personel ATA uçağının askeri ekranlardaki görüntüsünü sildiriyor. Dolayısıyla darbeciler hava resminde Cumhurbaşkanımızın uçağını göremiyorlar. Atatürk Havalimanı kule görevlileri de çok kritik bir müdahale yapıyor. Havalimanı çevresinde uçan F-16'nın yakıtının azalıp yakıt ikmali yapmaya gitmesini fırsat biliyorlar ve de Biga üzerinde bekleyen ATA uçağını emniyetle inişe alıyorlar.
F-16'lar o gece Cumhurbaşkanımızın uçağına ulaşsa neler olurdu?
Ancak kişisel değerlendirme yapabilirim. Zannediyorum elde edecekleri psikolojik üstünlüğü düşünerek öncelikle uçağı istedikleri yere indirmek ve Cumhurbaşkanımızı esir almak isterlerdi. Durum istedikleri tarzda şekillenmezse de alacakları emre göre hareket ederlerdi diyebilirim.
Semih Terzi iki nakliye uçağı istedi vermedik
DIYARBAKIR'a bir Tuğgeneral komutasında Özel Kuvvetler mensubu 100 kadar personel gelmiş ve Ankara'ya gitmek için iki adet CASA uçağı istemişler. Darbe girişiminin daha ilk dakikalarında bu talebin maksadını çözmeniz güç. O an çok süratli her olasılığı düşünerek, Eskişehir'e ‘Onlara uçak vermeyeceksiniz' dedim. Sonradan, talepte bulunanın Tuğgeneral Semih Terzi olduğu ortaya çıktı. Bizden uçak alamadı ve planladığı sayıda personeli Ankara'ya getiremedi. Sadece Özel Kuvvetler Komutanlığı'na bağlı kendi komutasındaki uçakla ancak otuz kişilik bir personelle Ankara'ya gelebilmiş. Sonrası malum. 15 Temmuz şehidimiz Ömer Halisdemir tarafından vurularak öldürüldü.
‘BAŞARAMADILAR'
Darbeciler Kayseri'den kaldırdıkları sekiz adet kargo uçağı ile Çardak-Denizli, Siirt, Şırnak, Hatay gibi meydanlardan darbeye destek verecek komandoları ihtiyaç duydukları bölgelere intikal ettirmeyi planlamışlar. Ancak bu planlama önceden verilen sözlü direktifler ve belirttiğim yazılı emir sayesinde tam bir fiyasko ile sonuçlandı. Bu uçaklar istedikleri meydanların neredeyse hiçbirine inemediler. Kısacası, düğün mekânından derdest edilene kadar; Muharip Hava Kuvveti Komutanı olarak Eskişehir'deki harekat merkezimiz üzerinden oldukça kritik emirler verdim. Allah'a şükür bir tek hatalı emrim de çıkmadı.
Yabancı pilotların askeri alanımıza inmesi istihbarat açısından risklidir
Pilot açığımız var. Bu yüzden Türk Hava Yolları uçaklarında sayıları 100'e yakın Yunanistan uyruklu asker emeklisi pilotun görev yaptığını biliyor musunuz?
Sivil Hava Yolları'nda yalnız Yunan pilotlar değil başka ülkelerden gelen pilotlar da görev yapmaktadırlar. Bunların askeri alanlarımıza inmeleri de elbette istihbarat açısından risk taşıyor. Bugün aslında sivil pilot durumundan ziyade askeri pilot durumumuz çok daha önemlidir. FETÖ kumpasları maalesef asker pilot sayımızı önemli ölçüde etkiledi. Buna ilave olarak mecburi hizmet süresinin 10 yıla düşürülmesi de pilot sayımıza olumsuz etki yaptı. 15 Temmuz sonrası yapılan zorunlu temizlik neticesinde oluşan pilot sayısındaki azalma ele alınması gereken öncelikli konudur.
Hava Kuvvetleri bu darbeyi atlatıp eski gücüne ne zaman erişebilir?
Sayıları nispeten azalsa da kahraman pilotlarımızın vazife aşkı her güçlüğü yenecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Hava Kuvvetlerimiz halen dünyanın sayılı hava kuvvetleri arasındaki etkin yerini korumaktadır. Ne var ki, pilotların üzerindeki sorumluluk ve görev ağırlığının azaltılması için pilot sayısının artırılması elzemdir ve Türk Hava Kuvvetleri'nin yoğun bir pilot yetiştirme seferberliğine ihtiyacı vardır.