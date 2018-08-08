Ordu’da sel felaketi!

Ordu'nun Ünye ilçesine bağlı Cevizdere mevkisinde faaliyet gösteren bir tekstil işletmesinde mahsur kalan 165 işçi kurtarıldı. Kentin bir çok bölgesini etkisi altına alan felakette 7 körü yıkıldı.

Ordu Valiliğinde yapılan yazılı açıklamada, dün geceden itibaren il genelindeki aşırı yağışların Perşembe, Fatsa ve Ünye ilçelerinde etkili olduğu belirtildi.

Metrekareye yer yer 80 kilogram yağış düştüğü Perşembe, Fatsa ve Ünye ilçelerinde çok sayıda heyelan, toprak kayması, su baskını ve dere-ırmak taşması olayı meydana geldiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi: “Ünye ilçemizin Cevizdere mevkisinde bulunan Karadeniz Sahil Yolu’ndaki ulaşımı sağlayan Cevizdere köprüsünde sel nedeniyle çökme meydana gelmiş ve devlet karayolu çift taraflı olarak trafiğe kapatılmıştır.

Ünye ilçemizin Yiğitler Mahallesi’nde, toprak kayması sonucu fındık toplayan 5 kişi yaralandığı ihbarının alınması üzerine, arama-kurtarma ekiplerince olaya anında müdahale edilmiş ve 112 acil ambulans ekiplerince saat 15.00 itibariyle yaralılara ulaşılarak, müdahalede bulunulmuştur. İlk bilgilere göre yaralıların hayati tehlikesi olmadığı belirtilmiştir. Ünye’nin Cevizli Mahallesi’nde sel baskını nedeniyle evinde mahsur kalan Turhan Şahin’i kurtarmak için iş makineleri devreye sokulmuş ve Sahil Güvenlik Komutanlığından helikopter talebinde bulunulmuş ve yapılan çalışmalar sonucu mahsur kalan vatandaşımız kurtarılmıştır.”

Açıklamada, Ünye’nin Cevizdere mevkisinde faaliyet gösteren bir tekstil işletmesinde mahsur kalan 165 işçi iş makineleri yardımıyla kurtarıldı.

Perşembe ilçesine bağlı Medreseönü Mahallesi’nde evde mahsur kalan Aydın Serdar’ın arama-kurtarma ekiplerince kurtarıldığı belirtilen açıklamada, Perşembe ve Fatsa ilçesinde risk altında bulunan 8 konutun tedbir amaçlı tahliye edildiğinin altı çizildi.

Fatsa ilçesinin Eskimadendüzü mevkisindeki mevsimlik tarım işçileri alanındaki 400 fındık işçisinin, Demirci Mahallesi’ndeki 150 fındık işçisinin tahliye edilerek ilçedeki spor salonlarına yerleştirildiği aktarılan açıklamada, kurtarılan fındık işçileri için Kızılaydan 100 çadır ve 300 battaniye talebinde bulunulduğu aktarıldı.

Aşırı yağışlar sonucu meydana gelen çok sayıdaki su baskınlarına, başta belediyeler olmak üzere AFAD ekiplerinin müdahale ederek, su tahliyesi yaptığına işaret edildi.

Açıklamada, şu değerlendirmelere yer verildi: “Bugün saat 14.30 itibariyle, ihbar merkezlerimize 115 su baskını ihbarı iletilmiştir. 94 su baskını tahliye edilmiştir. 231 personel, 31 motopomp ve 24 dalgıç pompa ile birlikte su baskınına uğrayan konut ve işyerlerini tahliye işlemleri yürütülmektedir. Ayrıca, oluşan heyelanlar nedeniyle kapanan yolları açma çalışmaları belediyeler, Karayolları, DSİ gibi kamu kurumlarına ait iş makineleri ile sürdürülmektedir. Aşırı yağışlar sonucu oluşan hasarları ve mağduriyetleri en kısa sürede gidermek üzere Valiliğimizin koordinesinde devletimizin tüm imkanları seferber edilmiştir. Ayrıca, Ünye ilçemizdeki özel iş makinalarına el konulmuştur.”