Ordu’dan gelen bu görüntü korkuttu (Meteoroloji’den kritik uyarı)

Son günlerde sel felaketiyle sarsılan Doğu Karadeniz’de yaralar sarılıyor. Ordu Valiliği yaptığı yazılı açıklamayla sağanak yağış uyarısında bulundu. Yağmur bulutlarının yeniden Karadeniz üstünde toplanması ortaya ürkütücü görüntüler çıkardı.

Doğu Karadeniz'de son günlerde Ordu ve Rize'de etkili olan yağmurların ardında sel felaketi yaşanmıştı.

Selin ardından yaralar sarılmaya başlanırken, yağmur bulutlarının yeniden Karadeniz üstünde toplanması ortaya ürkütücü görüntüler çıkardı.

VALİLİKTEN KRİTİK UYARI

Ordu’nun İkizce ve Çaybaşı ilçelerinde kuvvetli sağanak beklendiği bildirildi.

Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Samsun 10’uncu Bölge Müdürlüğü verilerine göre, her iki ilçede de kuvvetli sağanak beklendiği vurgulandı.

İkizce ve Çaybaşı ilçeleri çevresinde metrekareye saatte 21 ila 50 kilogram yağış düşeceği tahmin edildiği kaydedilen açıklamada, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi. AJANSLAR

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