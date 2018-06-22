Orhan Ünğan 500 bin TL kefaletle tahliye oldu

Büyükçekmece’de 26 Eylül 2014 günü Ergenekon davası gizli tanığı İranlı Naci Şerifi Zindaşti’nin kızı ve şoförünün öldürülmesine ilişkin görülen davanın tek tutuklu sanığı Orhan Ünğan 500 bin TL kefalet karşılığında tahliye edildi.

Cinayeti azmettirdiği gerekçesiyle iki ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle tutuklu yargılanan Orhan Ünğan 6 ay önceki duruşmada Ünğan 1 milyon TL kefalet ile yurt dışı yasağı konarak tahliye olmuştu. Savcısın itirazı üzerine bir üst mahkeme tahliye kararını bozmuştu.

Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu yargılanan Orhan Ünğan ve taraf avukatları geldi. Öldürülen Hacı Osman Sezen'in bacanağı Osman Sidar tanık olarak dinlendi. Sidar, “Şu an ölü olan Hacı Osman Sezen benim bacanağım olur. Olay günü saat 16-17 sularında yanıma geldi. konuştuğumuzda bir cinayet olduğunu ve bu cinayetin kendisinden bilindiğini söyledi. Bütün bildiklerim bundan ibarettir. Tanık ifadesinin ardından söz verilen Orhan Ünğan, “Tanığın beyanında alehte olanı kabul etmiyorum. Özellikle cumhuriyet savcısının huzurunda verdiği ifadesinde soruşturmayı yürüten polis Ergül ile bacanağı olan Hacı Osman Seven'in görüştüğünü söylemektedir. Soruşturma polisi ile iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerektiren bir suç şüphelisinin anlattığı gibi görüşmesi hayatın olağan akışına uygun değildir.”

Heyetten süre talep eden Naci Zindaşti'nin avukatı İlker Dağlı, gizli tanık dinletme talebinde bulundu, “İsmini gizli tuttuğumuz tanık yargılama konusu olayın gerçekleşmesinden sonraki zamanda davada sanık olarak yargılanan kişiler ile tanık olarak dinlenen kişilere beyan tespiti öncesinde baskı yapıldığına ilişkin bilgiye sahip olduğu bizzat kendisi tarafından bize bildirilmiştir. Bu yönüyle dinlenmesini mahkemenin takdirine bırakıyoruz” dedi.

Avukat beyanlarının ardından duruşma savcısı mütalaasında atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, suç için yasada öngörülen ceza miktarını göz önünde bulundurarak sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Savcının mütalaasının ardından söz verilen Orhan Ünğan, “Olayda bir insanın namussuzluğunun cezasını suçsuz günahsız kız çekmiştir. Bu olaydan menfaat elde eden polis, hakim, savcı kim olursa yaptıkları namussuzluk şerefsizliktir” diyerek tahliyesini talep etti.

MAHKEME 500 BİN TL KEFALET İSTEDİ

Taleplerin ardından mahkeme heyeti taraf avukatının gizli tanık dinlenmesine yönelik talebini reddederken tutuklun sanık Orhan Ünğan'ın 500 bin TL nakdi kefaletle yurt dışı yasağı getirilerek tahliyesine karar verdi.