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Orman yangını paniğe neden oldu

Adıyaman Karadağ Ormanlık alanında meydana gelen yangında 10 hektarlık ormanlık alan kül oldu.

android-time 01:40 30 Eylül 2018
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Orman yangını paniğe neden oldu
Adıyaman Karadağ Ormanlık alanında meydana gelen yangında 10 hektarlık ormanlık alan kül oldu.

Edinilen bilgilere göre, Türkiye Petrolleri Adıyaman Bölge Müdürlüğü üst tarafında bulunan Zeynel Abidin Türbesi yanındaki Karadağ Ormanlık alanında bilinmeyen nedenlerden dolayı yangın çıktı. Yangının fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İHA

İHA

Kısa sürede olay yerine gelen Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler ile Adıyaman Orman İşletme Müdürlüğü itfaiye ekipleri tarafından alevlere müdahale edildi. Ekipler tarafından yapılan yarım saatlik çalışmaların ardından yangın söndürüldü. Olayda 10 hektarlık alanda bir çok yeni dikilmiş çam ve meşe ağacı fidesi yanarak kül oldu.

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Öte yandan geçtiğimiz günlerde aynı bölgede yine orman yangını meydana gelmiş, 10 hektarlık alan yine kül olmuştu. Konulan ilgili soruşturma sürüyor. İHA

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Son güncelleme: android-time 01:4130.09.2018
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