Ormana tonlarca hafriyat dökülüyor

Üçüncü havalimanı yakınlarındaki İstanbul’un son yeşil alanları şimdi de kaçak hafriyat dökümü nedeniyle yok oluyor. Kuzey Marmara Otoyolu’nun inşaatından çıkan hafriyatın Yassıören-Durusu güzergahında kontrolsüz şekilde ormanlık alana dökülmesine tepki gösteren vatandaşlar denetimsizlikten şikayetçi…

İstanbul'un akciğerleri kuzey ormanları yıllardır yoğun bir inşaat baskısı altında. 3.Havalimanı ve Kuzey Marmara Otoyolu inşaatı nedeniyle yeşil dokusu yok olan bölge bir yandan da bu inşaatların hafriyat yükünü çekiyor.

Arnavutköy ilçesinde Yassıören-Durusu mevkiinde Germe-Kızılcaali yolunun kenarındaki ormanlık alanlara aylardır kaçak hafriyat dökümü yapıldığı iddia ediliyor. Mahallelerinden geçen sayısız hafriyat kamyonunun yarattığı gürültü, toz ve kaza riski nedeniyle mağdur olan vatandaşlar, kaçak dökümden de şikayetçi.

Kuzey Marmara Otoyolu çalışmalarından çıkan hafriyatın kaçak şekilde yol boyunca ormanlık alana döküldüğünü belirten vatandaşlar belediyelerin tüm şikayetlerine rağmen denetim yapmadığını söylüyor. Her gün dökülen tonlarca kaçak hafriyat nedeniyle ormanın yeşil dokusu betona dönerken Terkos Gölü de kirlilik tehdidi altında.

Aynı noktada bir yıl ara ile çekilen fotoğraflar, ormanlık alanın nasıl tahrip edildiğini gözler önüne seriyor. Aylardır döküm yapılan alanda hafriyat katmanları oluşmuş durumda.