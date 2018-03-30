Ormanardı Köyü Siirt’in neresinde? Haritada Siirt Ormanardı Köyü…

Siirt’ten gelen acı haberle Türkiye yasa boğuldu. Güvenlik görevlileri ağır silahlarla saldıran PKK’lı teröristlerle karşı karşıya geldi. Hain saldırı Siirt’in Eruh İlçesi’nde Ormanardı Üs Bölgesi’nde gerçekleşti. Saldırı da 6 korucu şehit oldu, üç güvenlik korucusu ve dört asker de yaralandı.
ORMANARDI KÖYÜ HARİTADA NEREDE
Ormanardı Köyü haritası konumu ise 37° 43′ 15.7800” Kuzey ve 41° 50′ 20.1264” Doğu gps koordinatlarıdır. Ormanardı Köyü bağlı olduğu Eruh ilçe merkezine 30 kilometre mesafe uzaklıktadır. Ormanardı Köyü Siirt şehir merkezine mesafesi ise yaklaşık 25 kilometredir.