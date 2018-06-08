Ortaca Devlet Hastanesi’ne asılan Erdoğan afişine tepki

Yaklaşan seçimler öncesinde kamu binalarına asılan Erdoğan posterlerine bir yenisi eklendi. Muğla’nın Ortaca ilçesinde yapımı aylar önce tamamlanan ve eksikleri nedeniyle henüz hizmete açılmayan Devlet Hastanesi’ne AKP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan’ın afişi asıldı. CHP, afişin kaldırılması için Ortaca Kaymakamlığı’na başvurdu.

CHP Ortaca İlçe Başkanı Mehmet Sertkaya, resmi kurumların Erdoğan propagandasına alet edilmesini “pervasızlığın zirvesi” olarak tanımladı.

Bu amaçla Ortaca Kaymakamlığı'na bugün resmi başvuruda bulunan CHP'li Başkan Mehmet Sertkaya, afişin kaldırılmasını istedi. Yazıda aynen şöyle denildi:

“İlçemiz yeni devlet hastanesi binasına Cumhurbaşkanı adaylarından biri olan Recep Tayyip Erdoğan'ın resmini içeren bir pankart asılmıştır. Adayın propagandası niteliğindeki bu pankartın hastane duvarına asılmasının 298 sayılı seçim yasasının 61 ve devamı maddelerine, İlçe Seçim Kurulu kararlarına aykırılık oluşturmaktadır. Bu nedenle asılan pankartın asılmış olduğu yerden kaldırılması için gereğinin yapılmasını saygıyla talep ederim.”