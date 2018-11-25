Ortada fakülte yok ama ödeneği var

Sayıştay bu kez Bursa Teknik Üniversitesi’nde yaşanan bir skandalı ortaya çıkardı. Devletin, ismi olan kendi olmayan 3 fakülte için 1 milyon 116 bin TL ödenek vererek zarara uğratıldığı belirledi. Üniversite Senatosunun öğrencisi dahi bulunmayan fakültelerin kapatılması için yapılan başvuruyu YÖK'ün kabul etmediği de raporda yer buldu.

Sayıştay denetçilerinin hazırladığı raporda, Sanat ve Tasarım Fakültesi ile Denizcilik Fakültesinin kurulduğu 2010 yılından bu yana hiç öğrencisi olmamış ve fiilen eğitime başlayamamıştır denilerek, bu süreç içerisinde:

İletişim Fakültesi'ne maaş ve cari giderleri için, 2014’de 148 bin 417 TL, 2015’te 122 bin 384 TL, 2016’da 91 bin 455 TL, 2017’de 342 bin 134 TL olmak üzere toplam 704 bin 203 TL harcama yapılarak kurum zarara uğratılmış. Denizcilik Fakültesi’nin maaş ve cari giderleri ise; 2014’de 124 bin 143 TL, 2015’te 57 bin 413 TL, 2016’da 129 bin 427 TL, 2017’de 101 bin 218 TL yine harcama yapılarak kurum toplam da 412 bin 203 TL zarara uğratılmış. Üniversitenin atıl olan bu bölümlerine 4 yıl da harcanan bedel 1 milyon 116 bin TL olduğu kayıtlara geçti.

FAKÜLTENİN ADI VAR, KENDİ YOK !

Sayıştay'ın hazırladığı raporda, Sanat ve Tasarım Fakültesi için ise süreç boyunca herhangi bir harcama yapılmadığı, tahsis edilmiş fiziki bir mekanının da olmadığını tespit eden denetçiler, “İhtiyaçlar gözetilmeden fakülte açılması, fiilen atıl duruma gelen fakültelerin kapatılmaması ve cari giderlerinin ödenmesine devam edilmesinin, kamu kaynaklarının ekonomik ve verimli kullanılmamasına ve dolayısıyla kamu zararına yol açmakta olduğu değerlendirilmiştir” görüşüne yer verdi.

YÖK, KAPATALIM ÖNERİSİNİ KABUL ETMEMİŞ

Üniversite senatosunun görüşüne de yer verilen raporda “29.04.2015 tarih ve 2015/5/6 no’lu kararı ile atıl olan fakültelerin kapatılması ve Doğa Bilimleri Mühendislik Mimarlık Fakültesinin bölünmesi talebinin YÖK Başkanlığına sunulduğu, ancak, önerinin uygun bulunmadığı, YÖK Başkanlığı tarafından Üniversitenin görüşü alınmadan bu fakültelerle ilgili öğretim elemanı yetiştirme, yurtdışına araştırma görevlisi gönderilmesi ve öncelikli alanlar kapsamında bazı bölümlere araştırma görevlisi vermesi nedeniyle kapatılma imkanının ortadan kalktığı, 2017 yılında yine YÖK Başkanlığına bazı fakültelerin kapatılması ve mevcut fakültelerin bölünmesi talebinin yapıldığı, ancak sürecin Doğa Bilimleri Mühendislik Mimarlık Fakültesi ile Sanat ve Tasarım Fakültelerinin kapatılarak yerine Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi ile Mimarlık ve Tasarım Fakültesi kurulması ile sonuçlandığı, Üniversitenin 2018-2033 yılları arası gelişim planında da Denizcilik Fakültesi ile İletişim Fakültelerine yer verilmediği ve bu gelişim planının onaylanmak üzere Kalkınma Bakanlığına gönderildiği bildirilmiştir” denildi.

YÖK’ÜN TASARRUFTA BULUNMAYIŞI DİKKAT ÇEKİCİ

Raporun sonuç kısmında da “Kamu idaresi cevabında, bulgudaki atıl durumda bulunan üç (3) fakültenin kapatılması yönündeki tespite katıldıklarını, 2015-2017 yılları arasında bu yöndeki taleplerini birden fazla kez YÖK Başkanlığına bildirdiklerini ancak sonuç alamadıklarını, son olarak da onaylanmak üzere Kalkınma Bakanlığına gönderdikleri üniversite gelişim planında bu fakültelere yer vermediklerini bildirmişlerdir.

KAMU ZARARA UĞRATILMIŞTIR

Fiilen atıl durumda olan ve Üniversite tarafından da kapatılması talep edilen fakültelerle ilgili olarak YÖK Başkanlığı tarafından herhangi bir tasarrufta bulunulmamış olması dikkat çekici olup, ihtiyaçlar gözetilmeden fakülte açılması, fiilen atıl duruma gelen fakültelerin kapatılmaması ve cari giderlerinin ödenmesine devam edilmesinin, kamu kaynaklarının ekonomik ve verimli kullanılmamasına ve dolayısıyla kamu zararına yol açmakta olduğu değerlendirilmiştir.”